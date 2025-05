Ciclisme

El Bike Show Naturland 2025 vol consolidar Andorra com a referent internacional del BTT

Es preveuen 600 participants de 25 països, combinant competicions professionals, amateurs i infantils per reforçar el vincle amb el territori

El Bike Show Naturland 2025 ha estat presentat aquest dimarts a la tarda a les instal·lacions de Naturland cota 2000. L’acte ha aixecat el teló d’una segona edició de l’esdeveniment que elevarà el llistó amb corredors més internacionals i de major renom. Les estimacions preveuen uns 600 participants arribats de 25 països. La trobada ha comptat amb l’assistència del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat; el ministre de Turisme, Jordi Torres; el director de Naturland, Xabier Ajona, i el director d’Ocisport Albert Balcells.

Cairat s’ha mostrat orgullós amb l’arribada d’aquesta segona edició, que assegura pretén “marcar un abans i un després” a l’hora de “consolidar el posicionament com a destinació de referència del BTT”. Per la seva banda, Torres ha assenyalat la importància d’agrupar en un mateix esdeveniment “la part amateur i la part professional”, que fa d’Andorra “un lloc ideal per a la pràctica del ciclisme de muntanya”.

Finalment, Ajona ha volgut explicar la bona rebuda de la primera edició “que va agradar a tothom, tant a participants com al públic, va deixar molt bon sabor de boca i va ajudar a promocionar aquest entorn.” Balcells ha fet èmfasi en la satisfacció de tornar a Naturland i ha destacat que “és un esdeveniment per pensar la BTT per a tothom; amb proves per als més joves, per a aficionats i per a professionals”.