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Agències
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Bàsquet - Pretemporada

Encamp té pràcticament esgotades les entrades per al duel de diumenge entre el MoraBanc Andorra i el Barça

La secció de bàsquet pren el relleu del futbol sala, l'handbol i l'hoquei patins, completant el programa d'estades del club català a la parròquia

L’expectació és màxima a Encamp davant el partit que aquest diumenge enfrontarà el MoraBanc Andorra i el Barça en el marc del VIII Trofeu d’Encamp. El matx es disputarà a les 12.30 hores i, segons ha explicat el conseller d’Esports de la parròquia, Nino Marot, les entrades estan pràcticament exhaurides: «De les 400 i escaig entrades que tenim, en queden una vintena, estan gairebé ja esgotades».

El conseller ha valorat molt positivament la presència del conjunt blaugrana a la parròquia, especialment perquè es tracta de la quarta i última secció de l’FC Barcelona que aquest estiu fa estada a Encamp. La secció de bàsquet pren així el relleu del futbol sala, l’handbol i l’hoquei patins, completant el programa d’estades del club català.

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Marot també ha volgut posar en relleu que aquesta estada coincideix amb un any especialment significatiu pel bàsquet blaugrana, ja que celebra el centenari de la secció. «Especialment contents i per felicitar-los, perquè la secció fa 100 anys, també és un número molt especial», ha remarcat.

A més d’entrenar, el Barça ha aprofitat l’estada per fer cohesió de grup. A tall d’exemple, aquest divendres el matí han anat al Pas de la Casa a fer una sessió de karts. «Per nosaltres és molt important perquè sempre que tenim una secció del Barça té un impacte molt positiu. Estem molt contents que ells estiguin molt contents i satisfets de les nostres instal·lacions, tant d’Encamp com del Pas de la Casa», ha conclòs Marot.

Sekulić es rendeix a Encamp

El Barça de bàsquet fa aquests dies una estada de preparació a Encamp, un període que l’entrenador Aleksander Sekulić considera clau per començar a construir les bases del nou projecte. Així, ha destacat especialment les condicions que està trobant l’equip durant la seva visita a Andorra. Pel tècnic eslovè, aquesta estada representa també un primer pas important per aconseguir que l’equip comenci a funcionar com un bloc. «Els jugadors necessiten conèixer-se. Hem de crear aquesta connexió entre entrenadors i jugadors, i entre els mateixos jugadors, per poder treballar junts cap a un objectiu comú», ha assenyalat.

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