El 55è Ral·li Andorra es disputarà el 6 i 7 de novembre amb un total de 270 quilòmetres, 70 dels quals cronometrats

La Comissió Esportiva de l’ACA té pràcticament definit el reglament i l’estructura del pròxim Ral·li Andorra, competició que enguany arriba a la 55a edició. La prova nacional, la qual es farà els dies 6 i 7 de novembre, presentarà en aquesta ocasió canvis en el seu desenvolupament. Combinarà Velocitat Moderna amb Velocitat Històrica i Regularitat Històrica, totes aquestes modalitats en carretera tancada i en un format compacte pensat per facilitar la participació dels equips.
En detall, el divendres dia 6 tindran lloc les verificacions, la sortida i dos trams cronometrats (dues passades a una mateixa especial, amb reagrupament, assistència i podi entre les dues). L’endemà, dissabte dia 7, es faran dues passades a tres trams cronometrats, amb reagrupament i assistència entre les dues voltes. El 55è Ral·li Andorra tindrà un total de 270 quilòmetres, 70 dels quals seran cronometrats dividits en vuit trams (4×2).