Edgar González pateix una avulsió de l’adductor llarg de la cama dreta i estarà al voltant de tres mesos de baixa

Després d’arribar al mercat d’hivern com un important reforç, l’FC Andorra no podrà comptar amb Edgar González durant un període d’entre 10 i 12 setmanes. Així ho han comunicat des del club, apuntant que després de lesionar-se durant un entrenament de la setmana passada i de les proves realitzades ahir, el central pateix una avulsió de l’adductor llarg de la cama dreta. En tot cas, també esmenten que ja treballa amb els serveis mèdics per tal de recuperar-se i tornar a estar a disposició de Carles Manso.
Cal recordar que González va arribar a l’entitat pirenaica el passat gener en qualitat de cedit des d’Almeria, després de jugar durant el primer tram de curs al Hajduk Split croat, on també va ser cedit i no va tenir gaire protagonisme. De tricolor, el català ha disputat només tres partits sense conèixer la victòria en cap d’ells. En detall, va jugar els 90 minuts de l’empat contra l’Osca i en les desfetes contra el Castelló i la Reial Societat B.