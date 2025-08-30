Doria signa un sisè lloc a la Copa del Món de Tacen i entra en la lluita per les primeres places de la general

Final de canoa agredolça per a Mònica Doria en la Copa del Món de Tacen (Eslovènia) que, després d’haver signat el millor temps en els classificatoris d’aquest dissabte al matí, no ha pogut continuar la bona dinàmica i ha acabat en 6a posició. Amb tot, la palista tricolor ha tornat a demostrar la seva regularitat que està mantenint durant la present temporada.
Ha estat sisena a la final de canoa en una ronda decisiva en la qual ningú ha pogut millorar el temps de la primera mànega. La victòria ha estat per a Elena Lilik, seguida de Viktoriia Us i de Kimberly Woods. Tanmateix, Doria –que ha acabat a quatre segons de la líder, dels quals dos responen a una penalització a la porta nou– ha sumat punts molt valuosos per a la general de canoa.
Amb els 42 punts que Doria ha sumat a Tacen, passa de l’onzena a la setena posició en una classificació més que ajustada. De fet, la tricolor és virtualment sisena amb 138 punts, perquè Jessica Fox ja ha anunciat que no disputarà la Copa del Món d’Augsburg i, per tant, Doria hauria de superar-la sense massa dificultats.
A falta d’una prova de Copa del Món –que puntuarà doble–, l’andorrana està a només 28 punts de la líder Miren Lazkano (ESP.). Jessica Fox és encara segona, empatada a punts amb Zuzana Pankova amb 147 punts. El tercer lloc del podi, de forma virtual, l’ocupa Evy Leifbarth amb 146 punts, mentre que Viktoria Us i Kimberly Woods empaten just per davant de Doria amb 144 punts.