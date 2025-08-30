Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Mònica Doria a Tacen. FACC
El Periòdic d'Andorra
Canoa - Copa del Món

Doria signa un sisè lloc a la Copa del Món de Tacen i entra en la lluita per les primeres places de la general

A falta d’una prova de Copa del Món –que puntuarà doble–, l’andorrana està a només 28 punts de la líder Miren Lazkano

Final de canoa agredolça per a Mònica Doria en la Copa del Món de Tacen (Eslovènia) que, després d’haver signat el millor temps en els classificatoris d’aquest dissabte al matí, no ha pogut continuar la bona dinàmica i ha acabat en 6a posició. Amb tot, la palista tricolor ha tornat a demostrar la seva regularitat que està mantenint durant la present temporada.

Ha estat sisena a la final de canoa en una ronda decisiva en la qual ningú ha pogut millorar el temps de la primera mànega. La victòria ha estat per a Elena Lilik, seguida de Viktoriia Us i de Kimberly Woods. Tanmateix, Doria –que ha acabat a quatre segons de la líder, dels quals dos responen a una penalització a la porta nou– ha sumat punts molt valuosos per a la general de canoa.

Amb els 42 punts que Doria ha sumat a Tacen, passa de l’onzena a la setena posició en una classificació més que ajustada. De fet, la tricolor és virtualment sisena amb 138 punts, perquè Jessica Fox ja ha anunciat que no disputarà la Copa del Món d’Augsburg i, per tant, Doria hauria de superar-la sense massa dificultats.

A falta d’una prova de Copa del Món –que puntuarà doble–, l’andorrana està a només 28 punts de la líder Miren Lazkano (ESP.). Jessica Fox és encara segona, empatada a punts amb Zuzana Pankova amb 147 punts. El tercer lloc del podi, de forma virtual, l’ocupa Evy Leifbarth amb 146 punts, mentre que Viktoria Us i Kimberly Woods empaten just per davant de Doria amb 144 punts.

Comparteix
Notícies relacionades
Una motorista de 42 anys ha resultat ferida en un accident amb dos vehicles implicats a la Massana
Les fronteres andorranes presenten alta intensitat viària durant aquest matí, sobretot en l’entrada de vehicles
Una vintena de ciclistes pedalen 1.330 km d’Andorra a Galícia en nou etapes amb un objectiu solidari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La Canillo Trail reuneix 240 participants amb Aurell i Domènech proclamant-se guanyadors de la marató
  • Esports
Mònica Doria suma un nou top10 en Copa del Món clau per fer un salt important a la classificació general de caiac
  • Esports
La Vuelta s’acomiada amb una sortida neutralitzada i valoracions positives: “Ha estat una gran experiència”
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu