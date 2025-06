Copa del Món

Doria no accedeix a la final de canoa i confia en el caiac cross per sumar una altra medalla

Un error en el recorregut l’ha deixada fora de la lluita per la final, però diumenge tindrà una nova oportunitat en la modalitat extrema

La primera Copa del Món del calendari 2025 arribarà aquest diumenge a la seva fi amb la modalitat de caiac cross. La Federació Andorrana de Canoa i Caiac tornarà a tenir tres representants: dues en categoria femenina i un en categoria masculina.

Mònica Doria i Laura Pellicer —que aquest dissabte no han pogut accedir a la final de canoa— buscaran mantenir el nivell mostrat en les dues primeres jornades. “Encara no hem acabat; ens juguem dues medalles amb el caiac cross, estarem al peu del canó i ho donarem tot”, ha assegurat la palista olímpica, després de cometre un error que l’ha deixat fora de la lluita per la seva segona medalla del cap de setmana.

Pellicer ha destacat: “Hem d’estar molt contents per la navegació que estem fent, més enllà de la posició final. Aquest diumenge, en caiac cross, veurem com va, perquè al final té un punt d’aleatori.”

També cal destacar que el jove de 14 anys Nil Checa s’estrenarà en la modalitat extrema del caiac cross, després del seu debut divendres passat en la modalitat de caiac.