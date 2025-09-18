Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la roda de premsa. | ANA / E. M.
Ajuts als esportistes

Doria i Verdú, els esportistes més beneficiats de les beques d’Alt Rendiment amb 32.000 euros cadascun

En total, 144 esportistes rebran ajudes amb una partida global de 442.106 euros, gairebé 20.500 euros més que en el cicle anterior

Els esportistes més beneficiats en el nou cicle de beques del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) tornen a ser Mònica Doria i Joan Verdú, amb 32.000 euros cadascun. Els segueixen Irineu Esteve (27.000 euros), Nahuel Carabaña (25.000 euros), Roger Puig i Gina del Rio (22.000 euros cadascun) i Pol Moya i Cande Moreno (18.000 euros). Paral·lelament, el programa d’Esquí-Estudi rep una dotació global de 28.226 euros per repartir entre els grups corresponents

En total, 144 esportistes rebran ajudes en aquest 20è cicle del programa, amb una partida global de 442.106 euros, és a dir, gairebé 20.500 euros més que en el cicle anterior. L’increment no només respon a l’actualització de l’IPC en les beques elit —considerades com un sou—, sinó també als grans resultats esportius assolits. “Aquestes xifres econòmiques per a cada esportista van totalment acompanyades d’uns paràmetres de resultats en funció de l’esport que practiquen”, ha remarcat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.

Segons la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, l’èxit es deu al treball conjunt amb les federacions per consensuar criteris objectius i acompanyar els esportistes, molts dels quals estudien en centres estrangers. En aquest cicle, 19 esportistes més que l’any passat gaudiran d’aquestes ajudes.

Pel que fa al repartiment, s’han concedit 92 beques serveis, set a esports col·lectius, cinc a joves promeses, 27 a promeses, cinc a pre-elit i vuit a elit. L’augment més significatiu s’ha donat en les beques serveis, que passen de 71 el 2024 a 92 el 2025. Aquestes cobreixen fisioteràpia, nutricionista, psicòlegs, recuperació al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), serveis mèdics i àpats gratuïts. Tot i no ser una ajuda econòmica directa, el seu valor podria equivaldre a uns 1.500 euros si s’utilitzen tots els serveis.

També hi ha hagut esportistes que han passat de beca servei a beca econòmica, fet que, sumat a l’increment pel valor dels resultats, ha generat l’augment global de 20.493,50 euros respecte al cicle anterior.

