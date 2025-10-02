Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Mònica Doria competint. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Piragüisme

Mònica Doria finalitza 10a en canoa al Campionat del Món d’Austràlia: “No és el resultat que m’hagués agradat”

Malgrat la decepció, l'objectiu immediat de la palista ja està posat en la modalitat de caiac, en la qual aquest divendres disputarà les semifinals

Mònica Doria ha signat aquest dijous la 10a posició a la final de canoa del Campionat del Món que s’està disputant a Penrith (Austràlia). La palista andorrana ha aconseguit superar la semifinal amb solvència, assegurant-se un lloc entre les 12 millors després d’una baixada ràpida i contundent. Ja a la final, tres penalitzacions li han afegit sis segons al cronòmetre i l’han allunyat de la lluita pels primers llocs. “No és el resultat que m’hagués agradat i pel que havíem vingut a lluitar avui”, ha reconegut Doria, qui, tot i això, s’ha mostrat satisfeta d’haver estat present en la cita decisiva.

La tricolor ha subratllat que aquestes experiències li serveixen per créixer i afrontar amb més confiança les pròximes proves: “Cal continuar treballant per millorar aquesta posició a la propera”. Malgrat la decepció momentània, l’objectiu immediat ja està posat en la modalitat de caiac, on aquest divendres disputarà les semifinals. “Esperem que puguem fer una bona semifinal com hem fet avui, i accedir a les finals”, ha conclòs la palista.

L’acord signat, però encara amb dubtes
Joan Verdú tanca les quatre setmanes de preparació a Ushuaia i ja pensa en l’estrena a la Copa del Món a Sölden
‘L’ossa d’Ordino’, un llibre per recuperar una festa ancestral i que vol esdevenir referent cultural

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
De la sorpresa a la frustració: la reacció dels clubs i les famílies davant la decisió d’aturar el futbol base andorrà
  • Esports
L’estira-i-arronsa continua: la FAF reobre totes les instal·lacions 24 hores després i el Govern contraataca
  • Esports
Els partits del MoraBanc es podran seguir a DAZN França mentre s’espera l’acord amb Andorra Telecom
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
