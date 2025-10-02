Mònica Doria finalitza 10a en canoa al Campionat del Món d’Austràlia: “No és el resultat que m’hagués agradat”

Mònica Doria ha signat aquest dijous la 10a posició a la final de canoa del Campionat del Món que s’està disputant a Penrith (Austràlia). La palista andorrana ha aconseguit superar la semifinal amb solvència, assegurant-se un lloc entre les 12 millors després d’una baixada ràpida i contundent. Ja a la final, tres penalitzacions li han afegit sis segons al cronòmetre i l’han allunyat de la lluita pels primers llocs. “No és el resultat que m’hagués agradat i pel que havíem vingut a lluitar avui”, ha reconegut Doria, qui, tot i això, s’ha mostrat satisfeta d’haver estat present en la cita decisiva.
La tricolor ha subratllat que aquestes experiències li serveixen per créixer i afrontar amb més confiança les pròximes proves: “Cal continuar treballant per millorar aquesta posició a la propera”. Malgrat la decepció momentània, l’objectiu immediat ja està posat en la modalitat de caiac, on aquest divendres disputarà les semifinals. “Esperem que puguem fer una bona semifinal com hem fet avui, i accedir a les finals”, ha conclòs la palista.