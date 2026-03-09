Doria aconsegueix el tercer lloc en C1 a la Copa Internacional Pirineus, prova del rànquing mundial de la ICF

Mònica Doria ha aconseguit la tercera posició en la prova de C1 femenina de la primera fase de la Copa Internacional Pirineus de canoa eslàlom, disputada aquest cap de setmana al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. La competició forma part del rànquing mundial de la International Canoe Federation (ICF) i ha reunit més de 200 palistes d’una vintena de països.
La palista andorrana ha completat el podi després de la urgellenca Núria Vilarrubla, qui s’ha imposat a la prova, i d’Ainhoa Lameiro, qui ha finalitzat en segona posició.
En la resta de categories femenines, la victòria en K1 ha estat per a Maialen Chourraut, seguida de la francesa Coline Charel i de la britànica Lois Leaver. En Kayak Cross, el podi l’han ocupat Coline Charel, Lois Leaver i Romane Prigent.
Pel que fa a la competició masculina, en C1 s’ha imposat Oier Diaz, per davant d’Adam Burgess i Jus Javornik. En K1 la victòria ha estat per a David Llorente, amb el francès Gino Benini en segona posició i el pallarès Faust Clotet Juanmartí en tercera. Finalment, en Kayak Cross ha guanyat Manuel Ochoa, seguit de Sam Leaver i de l’urgellenc Miquel Travé.
La Seu d’Urgell acull així la primera fase d’aquesta competició internacional, que continuarà el pròxim cap de setmana, els dies 14 i 15 de març, a Pau, on es decidiran els guanyadors finals de cada disciplina.
La Copa Internacional Pirineus és la primera prova internacional que acull enguany el Parc Olímpic del Segre. Aquest equipament també serà escenari de la final de la Copa del Món 2026 al setembre, una cita que atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, igual que els Campionats del Món del 2027, que també se celebraran a la Seu.