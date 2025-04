Semifinals de la Copa Catalunya

Domini a la primera, caiguda a la segona i una acció certament desafortunada al final

Els de 'Beto' Company veuen truncat el seu somni a la competició catalana després que a la represa s'equiparés molt més la superioritat inicial

Amb il·lusió, optimisme i fins a cinc canvis respecte al darrer partit de lliga, ha intentat un FC Andorra aguerrit fer el seu pas a les finals de la Copa Catalunya davant un Girona que ha sortit amb el filial. Els visitants han començat exercint una pressió molt alta, i al minut 7 l’Andorra ha tingut una primera aproximació amb una ocasió de Lautaro que s’ha desviat a prop de la porteria de l’ucraïnès Vladyslav Krapytsov. Poc després, Álvaro Peña ha posat l’alegria i l’1-0 al Nacional, estrenant-se així a la competició després d’una pilota que ell mateix ha recuperat en un atac conduït entre quatre jugadors.

Tan sols quatre minuts més tard, Luismi ha acompanyat un altre contraatac perillós que ha quedat anul·lat per fora de joc, i el domini ha passat de pressa als tricolors. Busquets, per la seva part, ha rematat una centrada per damunt de la porteria que s’ha marxat per molt poc. Tranquil·litat és el que s’ha respirat a l’equador de la primera part vista l’avantatge dels locals. Al minut 20, això sí, el combinat gironí ha intentat apropar-se a l’àrea, però sense gaire encert, i l’Andorra ha mantingut la pressió amunt. Tres minuts més tard, l’autor del gol s’ha emportat una targeta groga per una entrada per darrere sobre Min-su.

Passat el minut 26, una errada blanc-i-vermella ha deixat Luismi davant porteria, i amb una bona passada sobre Lautaro, aquest ha fallat i ha perdonat un 2-0 que podria haver arribat abans. Poc després, el Girona ha aprofitat una pilota a l’àrea que la defensa blava ha tret sense problemes. Ja al minut 30, un nou contraatac pujat per Ivan Rodríguez ha acabat en una centrada sobre Lautaro, que amb un sol toc ha tornat a fallar davant Krapytsov. Un minut més tard, i fruit de la bona pressió, Lautaro ha enganxat una altra pilota a l’àrea i, sol i amb l’esquerra, ha marcat el 2-0.

La més clara del Girona no ha arribat fins al minut 40, amb una acció d’Adrià Mora des de l’esquerra que ha deixat una passada de la mort, però Dawda ha errat en topar amb Morgado. Dos minuts més tard, Pau Casadesús ha vist la targeta groga per aturar un altre atac perillós dels visitants. Tres minuts després, Luismi ha reclamat una falta prèvia, i el Girona ha finalitzat una acció que Dawda, sol, en dos tocs i en carrera, ha resolt batent Olazábal amb el 2-1, salvant l’eliminatòria. Els minuts finals de la primera part han estat de disputa, amb una última ocasió per als locals en una centrada de Luismi que Lautaro no ha pogut caçar. El duel ha quedat obert per la segona meitat, però amb un domini clar dels tricolors.

A la represa, amb quatre canvis dels locals i tres del Girona, al minut cinc el Girona ha perdut un gol anul·lat per fora de joc: una falta que ha botat Adrià Mora i un Oriol Comas que, de cap, estava lleugerament avançat. Poc després, els andorrans han respost amb un gran contraatac signat pel recentment incorporat Eric Castillo. Al minut 13 de la segona part, una centrada de Nil Calderó ha acabat als peus d’Arnau Torras, que ha introduït accidentalment la pilota a la seva pròpia porteria, establint el 2-2. Els blaus han volgut calmar l’encontre per no perdre el rumb d’un duel que havien dominat fins al moment.

Passat el minut 22, ha entrat Pablo Trigueros per jugar el darrer tram, i tres minuts després Juanda Fuentes s’ha estirat a terra en caure en una acció fortuïta amb Guillem Trilla, que finalment no ha estat substituït. Dos córners consecutius per al filial del Girona han posat emoció, i en el segon d’ells Comas ha deixat de taló una pilota morta que Arnau Aguilera ha rematat desviat. L’FC Andorra ha començat a sentir el perill d’un partit més equilibrat, amb més jugadors del filial –fins i tot alguns de Primera Catalana– que ha tret a la gespa ‘Beto’ Company.

Finalment, un nou córner pels gironins al minut 33 s’ha marxat desviat i la tendència de domini s’ha revertit, amb una eliminatòria encara oberta i qualsevol gol ha esdevingut decisiu a partir d’aquell moment.

Durant els compassos finals, s’han registrat nous apropaments dels dos equips, que han buscat tímidament alguna ocasió que no ha acabat arribant. Però a dos minuts del final del temps reglamentari i abans dels penals, Trilla ha tret suc d’una acció dividida que s’ha desviat cap al camp dels andorrans, i el veneçolà Juan Arango Jr. ha rematat a la perfecció per sota de les cames d’Oier Olazábal, tancant el partit amb el 2-3 definitiu. Mala fortuna per a un inici que ha estat formidable i esperançador per als locals.