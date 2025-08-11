Doble podi de Frank Porté en la categoria ‘rookie’ de la Porsche Carrera Cup Benelux als Països Baixos

Un memorable cap de setmana és el que ha signat Frank Porté al TT Circuit Assen, escenari de la Porsche Carrera Cup Benelux. El pilot, que ha debutat en aquest traçat, no només s’ha endut la victòria en la categoria ‘rookie’ a totes dues curses, sinó que també va aconseguir una espectacular segona posició absoluta a la cursa de diumenge, un resultat extraordinari per a un debutant.
La competició començar amb sessions d’entrenaments centrades a conèixer el circuit i ajustar les configuracions del cotxe. Tot i no comptar amb el mateix ritme que en cites anteriors, Porté ha sabut aprofitar al màxim cada sessió i ha acabat signant una gran classificació, assegurant-se la quarta posició per a la primera cursa i la tercera per a la segona.
En la primera prova, sortint com a líder ‘rookie’ i quart a la general, ha mantingut una conducció constant i estratègica, finalitzant cinquè absolut i primer de la seva categoria, sumant punts valuosos per al campionat de rookies. La segona, però ha estat encara més intensa. Des de la tercera posició, Porté ha fet una excel·lent sortida per situar-se segon, tot i que una bandera vermella ha reiniciat la cursa i l’ha fet tornar a la tercera plaça. Després de la represa, ha pogut recuperar la segona posició, la qual ha defensat amb fermesa davant dels líders del campionat. En una última volta d’alta tensió, ha travessat la meta a només una dècima del guanyador, signant així el seu segon triomf ‘rookie’ del cap de setmana i un històric segon lloc absolut.
Amb aquests resultats, el tricolor reforça el seu lideratge en el campionat de rookies i demostra que està preparat per lluitar amb els pilots més experimentats.
La Porsche Carrera Cup Benelux entra en la seva fase decisiva amb un Frank Porté en plena forma, líder rookie i cada vegada més a prop de les posicions d’honor de la classificació general.