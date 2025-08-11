Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El pilot Frank Porté al podi de la categoria 'rookie' als Països Baixos. Frank Porté
El Periòdic d'Andorra
Motor - Porsche Carrera Cup

Doble podi de Frank Porté en la categoria ‘rookie’ de la Porsche Carrera Cup Benelux als Països Baixos

El tricolor reforça el seu lideratge en el campionat de rookies i demostra que està preparat per lluitar amb els pilots més experimentats

Un memorable cap de setmana és el que ha signat Frank Porté al TT Circuit Assen, escenari de la Porsche Carrera Cup Benelux. El pilot, que ha debutat en aquest traçat, no només s’ha endut la victòria en la categoria ‘rookie’ a totes dues curses, sinó que també va aconseguir una espectacular segona posició absoluta a la cursa de diumenge, un resultat extraordinari per a un debutant.

La competició començar amb sessions d’entrenaments centrades a conèixer el circuit i ajustar les configuracions del cotxe. Tot i no comptar amb el mateix ritme que en cites anteriors, Porté ha sabut aprofitar al màxim cada sessió i ha acabat signant una gran classificació, assegurant-se la quarta posició per a la primera cursa i la tercera per a la segona.

En la primera prova, sortint com a líder ‘rookie’ i quart a la general, ha mantingut una conducció constant i estratègica, finalitzant cinquè absolut i primer de la seva categoria, sumant punts valuosos per al campionat de rookies. La segona, però ha estat encara més intensa. Des de la tercera posició, Porté ha fet una excel·lent sortida per situar-se segon, tot i que una bandera vermella ha reiniciat la cursa i l’ha fet tornar a la tercera plaça. Després de la represa, ha pogut recuperar la segona posició, la qual ha defensat amb fermesa davant dels líders del campionat. En una última volta d’alta tensió, ha travessat la meta a només una dècima del guanyador, signant així el seu segon triomf ‘rookie’ del cap de setmana i un històric segon lloc absolut.

Amb aquests resultats, el tricolor reforça el seu lideratge en el campionat de rookies i demostra que està preparat per lluitar amb els pilots més experimentats.

La Porsche Carrera Cup Benelux entra en la seva fase decisiva amb un Frank Porté en plena forma, líder rookie i cada vegada més a prop de les posicions d’honor de la classificació general.

Comparteix
Notícies relacionades
Infants de tres parròquies immortalitzen la seva experiència amb l’Orgue en un record cultural il·lustrat
“En creuar la meta no sabia què havia fet”, les reaccions de Carabaña al rècord i a la classificació per a Tòquio
L’FC Andorra i l’Athletic Club tenen aparaulada la cessió per aquest curs d’una perla de Lezama: Peio Canales

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAE inicia una intensa pretemporada amb estades internacionals a Sud-amèrica, Europa i Escandinàvia
  • Esports
Gina del Rio finalitza desena a la prova d’sprint del Blink Festival de rollerski després d’arribar fins a semifinals
  • Esports
Aingeru Olabarrieta jugarà cedit a l’FC Andorra després d’estrenar-se amb l’Athletic Club en Lliga
Publicitat
Entrevistes esportives
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu