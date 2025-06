Cap de setmana esportiu

Després d’uns exitosos Jocs dels Petits Estats, la cursa popular Illa Carlemany congrega 4.000 assistents

La present edició ha recaptat uns 8.000 euros atorgats a Unicef Andorra, a més d'entregar uns trofeos amb materials reciclats i sostenibles

La tradicional Cursa Popular Illa Carlemany, organitzada pel Govern a través de la secretaria d’Estat d’Esports i Joventut i el Ministeri de Salut, ha aplegat aquest diumenge a uns 4.000 participants en la seva 14a edició i pràcticament s’han exhaurit l’existència de dorsals. Es tracta enguany d’una edició especial perquè culmina una gran setmana esportiva pel país amb la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025 (JPEE) i per aquest motiu porta l’eslògan ‘Dia olímpic’ i en un color rosa.

Val a dir que l’activitat té com a objectiu promocionar entre la ciutadania l’activitat física i saludable, per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de la societat, així com crear un punt de trobada social per a totes les edats i persones. A la cursa hi han participat representants del gabinet ministerial, encapçalats pel cap de Govern, Xavier Espot i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, així com altres autoritats que s’han volgut afegir igualment a aquest Dia de l’esport per a tothom.

Durant les declaracions a la premsa, Xavier Espot ha fet una valoració “molt positiva” perquè ha estat “la cirereta del país d’una setmana fantàstica on hem mostrat el millor de nosaltres mateixos com a nació”. Així mateix, el mandatari també ha tingut unes paraules de valoració dels JPEE, on Andorra ha assolit el rècord de medalles absolutes amb 38: “Això demostra el bon moment de l’esport andorrà i l’encert de les polítiques que es duen a terme des de Govern i des de les federacions esportives”, ha sostret.

El cap de Govern, Xavier Espot, amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, celebrant la cursa amb els participants. | ANA / R.S.

Quant als detalls del recorregut, i com cada edició, els participants han pogut decidir si volien córrer la cursa de cinc o dos quilòmetres. En aquest sentit, la sortida s’ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany (al carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany) amb l’arribada al Parc Central d’Andorra la Vella.

Com en les edicions anteriors, s’han impulsat accions per promocionar la sostenibilitat i reduir al màxim la petjada ecològica de la prova. D’aquesta forma, la hidratació per a la cursa s’ha concentrat a l’arribada amb l’habilitació de diversos punts estratègics per minimitzar la generació de residus en forma d’ampolles d’aigua. A més, els trofeus que s’han entregat estan dissenyats amb material reciclat i els obsequis també són d’un material lliure de substàncies químiques industrials.

A banda d’això, l’activitat té un vessant solidari amb l’aportació econòmica a una causa social amb la venda de les samarretes. En aquesta edició, s’han recollit 8.000 euros en benefici dels programes centrants en la protecció de la infància d’UNICEF Andorra. Altrament, i com a novetat, enguany s’han lliurat premis als millors corredors adults no federats de la cursa de dos quilòmetres, els quals s’afegeixen als guardons per als millors infants d’aquesta cursa.

Finalment, cal recordar que la cita compta amb la col·laboració del Centre comercial Illa Carlemany, els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, el Comitè Olímpic Andorrà, la Federació Andorrana d’Atletisme, FlaixAND, Grandvalira, Pal Arinsal, Ràdio i Televisió d’Andorra, Centre de Formació Professional i l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat del Govern, així com la Creu Roja Andorrana i UNICEF Andorra. També ha comptat amb la participació del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025.