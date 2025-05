Bàsquet - ACB

Després d’una posada en escena “dolenta” contra l’Unicaja, Joan Plaza demana no caure en la relaxació

Sense aprofitar el primer 'match ball', el MoraBanc Andorra assolirà la salvació matemàtica si aquest dissabte venç el Girona a casa

Amb el primer ‘match ball’ desaprofitat a la pista de l’Unicaja (98-80), el tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, no es va mossegar la llengua a l’hora de valorar un partit principalment marcat, negativament, per les errades en tirs còmodes i la manca d’intensitat. “La posada en escena ha sigut dolenta, i quan això passa és més problema meu que dels jugadors, i no hem merescut una altra cosa que anar al descans perdent de 20 o més”, va apuntar el barceloní, qui de la segona meitat sí que en va destacar la reacció dels seus.

El divendres, durant la prèvia, l’entrenador ja va fer esment que un dels propòsits és recordar als jugadors que la lliga encara no s’ha acabat. “És probable que en el subconscient hi hagués la idea que ja estem salvats veient que altres equips fallen”, va dir, tot assenyalant que aquest no és el seu objectiu i que no poden caure en la relaxació fins que la salvació sigui matemàtica. En aquest sentit, que els pirenaics es mantinguin a l’ACB un any més sí que seria oficial en cas de vèncer aquest dissabte a casa al Girona (19.30 hores).