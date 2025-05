ACB

Les pèrdues i la manca d’encert condemnen el MoraBanc Andorra contra l’Unicaja (98-80)

Els de Joan Plaza han arribat a situar-se a vuit punts en el tram final, però no han pogut evitar una derrota clara

El MoraBanc Andorra ha caigut aquest dissabte a la pista de l’Unicaja de Màlaga per 98-80 en un partit corresponent a la jornada 32 de la Lliga Endesa. L’equip de Joan Plaza, tot i mostrar una millora notable a la segona meitat, no ha pogut capgirar un resultat que s’ha complicat durant un segon quart fatídic. Amb aquest resultat, el conjunt andorrà no ha pogut certificar la permanència matemàtica i es manté a l’espera dels resultats de la resta de rivals directes.

L’enfrontament ha començat amb intensitat i intercanvi de cistelles. Jerrick Harding, màxim referent ofensiu dels tricolors, ha assumit responsabilitats des del primer moment, mantenint l’equip en la lluita durant els primers minuts. No obstant això, el conjunt malagueny, liderat per un inspirat Dylan Osetkowski , ha reaccionat amb un parcial de 9-0 que ha capgirat el marcador. El primer quart ha finalitzat amb un 27-16 favorable als locals, aprofitant els errors defensius dels andorrans i el baix percentatge d’encert.

El segon quart ha mantingut la tònica negativa per al MoraBanc, que ha vist com l’Unicaja augmentava l’avantatge fins als 18 punts. L’efectivitat dels malaguenys des del perímetre i una defensa molt sòlida han marcat la diferència. El marcador al descans (53-34) ha reflectit el domini local i les dificultats dels andorrans per trobar ritme de joc.

A la represa, el MoraBanc ha mostrat una millor imatge. Aprofitant una baixada d’intensitat de l’Unicaja, els visitants han retallat diferències fins a situar-se a només 13 punts. Malgrat els intents, un triple de Kendrick Perry ha refredat les aspiracions de remuntada. Tot i això, l’entrada a pista d’Enzo Goudou-Sinha ha aportat energia i ritme, permetent acostar-se de nou als 11 punts abans de finalitzar el tercer quart (69-56).

En els últims instants, el MoraBanc ha lluitat per mantenir-se dins del partit. Un triple amb falta de Kyle Kuric i l’aportació de Shannon Evans han permès arribar a només vuit punts de diferència (81-73). Tot i la reacció, l’Unicaja ha tornat a apujar el nivell per tancar definitivament el partit i assegurar-se la victòria per 98-80.