Jocs dels Petits Estats - Judo

De Luca cau desplomat a terra en rebre una puntada de peu a la cara que el deixa KO i fora del kumite

El karateka andorrà ha hagut de ser intervingut pels serveis mèdics i ha pogut marxar conscient a l'hospital, amb l'opció d'obtenir el bronze directe

Venia de vèncer al maltès Heorii Denysov després de resoldre un empat a 3 per una acció de major valor, i en el seu segon combat en la categoria kumite -75 kg, el karateka David De Luca ha hagut de marxar en llitera després de rebre una puntada de peu seca a la mandíbula que l’ha deixat inconscient a terra. Els serveis tècnics i mèdics han intervingut a l’instant per endur-se’l a un costat de la pista del LAUesports i fer-li l’atenció necessària.

Ha sigut durant el segon combat classificatori davant el montenegrí Lazar Jovovic, qui anava a favor d’aquest per 2-1 fins al moment de l’incident. L’acció ha fet que l’andorrà quedés desclassificat de la categoria a causa de la seva incapacitació per continuar. Després de mitja hora d’assistència mèdica i estès a terra, De Luca ha pogut sortir conscient en llitera per ser traslladat directament a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on li han efectuat les proves pertinents.

El lluitador del Principat ha caigut d’immediat al terra després d’un cop sec que li ha proporcionat el montenegrí Lazar Jovovic al segon combat. | El Periòdic / M.A.

Cal esmentar que l’andorrà havia començat amb una victòria tècnica davant Malta (3-3), i encara li restava competir davant Xipre; no obstant això, l’accidentat duel amb Montenegro l’ha deixat eliminat, tot i donar-se per guanyat el combat en un inici.

De manera que la final l’han disputat finalment Montenegro i Xipre, els dos competidors empatats amb dos punts cadascun, i la victòria ha anat finalment per al montenegrí Lazar Jovovic (qui ha desqualificat a De Luca) i amb un resultat d’1-0. A l’espera encara de decidir les posicions baixes de la categoria kumite -75kg, tècnicament De Luca hauria vençut la medalla de bronze en haver vençut el seu combat davant de Malta.

Moment del traslldat de David De Luca a un lateral del parquet per ser assistit pels serveis urgents mèdics, on ha mantigut la consciència en tot moment. | El Periòdic / M.A.