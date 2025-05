Futbol - Primera Federació

Dani Villahermosa reconeix que tenen la primera plaça “complicada”, però que no es neguen a somiar en gran

El migcampista assenyala que la clau per sumar els nou punts que queden en joc és "centrar-nos en nosaltres i anar partit a partit"

Amb el triomf contra el Nàstic de Tarragona, l’FC Andorra té molt encarrilat el play-off. Els tricolor ocupen la tercera posició amb 56 punts, tres menys que la Ponferradina i a cinc de la Cultural Lleonesa, la mateixa distància que amb el sisè classificat, el Bilbao Athletic. Tot i això, quan resten tres jornades per cloure la fase regular de la Primera Federació, els homes de ‘Beto’ Company no es neguen a somiar en gran. “Fa unes setmanes pensàvem en l’objectiu, però ara el tenim gairebé assegurat i per què no somiar, lluitar fins al final i mirar cap a dalt”, ha comentat avui Dani Villahermosa.

El migcampista ha reconegut que el vestidor “està eufòric” després del triomf del passat diumenge, i que l’actual dinàmica “és el camí a seguir”. “Som una família dins i fora el camp. Els que no juguen sumen molt, i els que juguen estan rendint bé, tots anem cap al mateix camí”, ha asserit. Ara bé, res de tot plegat tindria sentit si aquest dissabte (16.00 hores) no sumen els tres punts al Johan Cruyff. Els partits fora de casa han estat l’assignatura pendent dels pirenaics durant tot el curs, i saben que han de fer una passa endavant tot i haver vençut el darrer desplaçament contra l’Osasuna Promesas.

“El duel contra el Barça Atlètic pot ser trampa, ells venen jugant-s’ho molt”, ha citat el barceloní. Els de Sergi Milà són tercers per la cua amb 39 punts, però amb només dues derrotes en els darrers vuit duels. De fet, entre aquests es troben una victòria contra el líder (2-0) i contra el Sestao (2-0), el pròxim rival dels andorrans. Així, la clau per sumar els nou punts que queden en joc és “centrar-nos en nosaltres i anar partit a partit”.

A títol personal, Villahermosa s’ha mostrat content. “Em sento molt còmode, torno a ser jo, i amb continuïtat i minuts intento treure la meva millor versió”, ha explicat, assegurant que “vaig encertar” amb la decisió de venir al Principat i que “tant de bo pugui assolir un altre ascens”. Cal recordar que durant el mercat d’hivern va rescindir contracte amb el Castelló, de Segona Divisió, i ara ja ha defensat la indumentària tricolor en tots els matxs de lliga des que va arribar.