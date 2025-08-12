Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El pilot andorrà, Cristian España, durant la cursa. | FMA
El Periòdic d'Andorra
Motor

Cristian Espanya finalitza tercer en la categoria 300cc 2t en la cursa de resistència disputada a Bèlgica

Aquesta ha estat la vuitena vegada que España participa, i enguany amb Clement/Kinif i Anthonis com a companys han pogut rodar un 63 voltes

El pilot andorrà Cristian España, formant part de l’equip Archimotards, ha finalitzat en la tercera posició de la categoria màster 40 i 36è de l’Scratch de la prestigiosa cursa de resistència ‘La Chinelle’ que s’ha dut a terme a la població belga de Franchimont. Amb un total de 103 inscrits, la cursa de resistència de 12 hores ha tornat a ser tot un espectacle.

Aquesta ha estat la vuitena vegada que España participa, i enguany amb Clement/Kinif i Anthonis com a companys han pogut rodar un total de 63 voltes, marcant una volta ràpida amb un 9’49.406. El recorregut constava de vuit quilòmetres en pur estil ‘endurero’ amb molta arrel i força tècnic, cosa que obligava els pilots a estar concentrats en tot moment.

“Estic content per com he pilotat. M’he trobat molt còmode i he pogut anar ràpid”, comenta el tricolor, afegint que “és cert que podíem haver estat més endavant, en la categoria scratch, però la lectura final, de nou, és molt positiva”.

Comparteix
Notícies relacionades
Stan Okoye es converteix un dels 12 escollits per representar la selecció de Nigèria en l’AfroBasket d’Angola
Èxit rotund de la Travessa del Pas de la Casa: dorsals exhaurits i estrena de la versió Kids amb enfocament sostenible
Escaldes-Engordany reobre la piscina comunal gratuïtament davant un nou episodi de calor intensa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Andorra debuta a l’Europeu sub-14 de petits estats amb victòria de Blasi, mentre que Marijuan jugarà pels classificatoris
  • Esports
Ares Masip considera una “petita victòria” la sanció al ciclista que la va agredir sexualment a la Copa del Món
  • Esports
El BC Morabanc Andorra tanca la plantilla 2025-2026 amb l’incorporació de l’aler pivot Yves Pons
Publicitat
Entrevistes esportives
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu