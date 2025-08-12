Cristian Espanya finalitza tercer en la categoria 300cc 2t en la cursa de resistència disputada a Bèlgica

El pilot andorrà Cristian España, formant part de l’equip Archimotards, ha finalitzat en la tercera posició de la categoria màster 40 i 36è de l’Scratch de la prestigiosa cursa de resistència ‘La Chinelle’ que s’ha dut a terme a la població belga de Franchimont. Amb un total de 103 inscrits, la cursa de resistència de 12 hores ha tornat a ser tot un espectacle.
Aquesta ha estat la vuitena vegada que España participa, i enguany amb Clement/Kinif i Anthonis com a companys han pogut rodar un total de 63 voltes, marcant una volta ràpida amb un 9’49.406. El recorregut constava de vuit quilòmetres en pur estil ‘endurero’ amb molta arrel i força tècnic, cosa que obligava els pilots a estar concentrats en tot moment.
“Estic content per com he pilotat. M’he trobat molt còmode i he pogut anar ràpid”, comenta el tricolor, afegint que “és cert que podíem haver estat més endavant, en la categoria scratch, però la lectura final, de nou, és molt positiva”.