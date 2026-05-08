  L'afició tricolor protestant una acció. | BC MoraBanc Andorra
Arnau Ojeda Garcia
Convertir la Bombonera en “la nostra fortalesa”, l’assignatura pendent de Tabak abans de rebre el BAXI Manresa

El Pavelló Toni Martí ha d'esdevenir un factor clau per ajudar els tricolor a sumar la novena victòria i així donar un pas més cap a la permanència

El BC MoraBanc Andorra rep aquest diumenge (12.30 hores) el BAXI Manresa en el duel corresponent a la trentena jornada de la Lliga Endesa. El Pavelló Toni Martí ha d’esdevenir un factor clau per ajudar els tricolor a sumar la segona victòria consecutiva i així donar un pas més cap a la permanència.

En aquest sentit, l’entrenador de l’equip, Žan Tabak, ha reconegut que la Bombonera “havia de ser la nostra fortalesa, però no ho està sent” i que fer-se forts a casa “és una assignatura pendent”. Així i tot, confia que amb “l’ajuda del públic” i amb l’esforç dels seus jugadors ho aconseguiran i serà “un repte important per a aquest partit”. De fet, de les vuit victòries aconseguides aquesta temporada, cinc han estat com a local –en 14 partits– i tres com a visitant –en 15 partits–.

Pel que fa al rival, el BAXI Manresa, se situa dotzè amb 12 victòries i 17 derrotes i ha guanyat tres dels últims quatre partits. Cal destacar que, en cas d’endur-se el triomf del Principat, certificarien la permanència. En el partit de la primera volta, el conjunt dirigit per Diego Ocampo es va imposar per 91-84. “És un equip molt agressiu, molt actiu i molt físic”, ha analitzat Tabak, qui assegura que intenten “provocar moltes pèrdues i anotar fora dels sistemes”. Per contrarestar-ho, el tècnic croat considera clau la “responsabilitat individual en situacions d’un contra un, tant a tota la pista com en el contraatac o en el rebot defensiu”, ha assenyalat.

Un altre dels punts amb molt marge de millora per a Tabak és la defensa. L’entrenador tricolor ha esmentat que des de la seva arribada “gairebé tots els partits els hem guanyat per un o dos punts” i han estat duels amb “anotacions molt altes”. D’aquesta manera, i per aconseguir que l’equip sigui més constant en els resultats, “necessitem guanyar partits quan estiguem malament en atac“, ha dit. I per fer-ho és clau “ser sòlid al darrere”. En aquesta línia, ha admès que “ser més ordenats en defensa” és una cosa que “no hem aconseguit” i que serà indispensable per “poder guanyar diversos partits seguits”.

Finalment, tal com ja ha comentat en altres rodes de premsa, Tabak ha reiterat que no està pendent de la classificació ni de calcular quantes victòries serien necessàries per assolir la permanència. “Jo no estic fent càlculs“, ha deixat clar.

El MoraBanc s’aferra a la permanència tot i que un ‘superordinador’ situï les seves opcions en només un 27,5%

