Josep Cerdà es podria fer demà la ressonància per saber quina és l’afectació patida pel cop contra el Celta

Corria en minut 10 del partit que enfrontava l’FC Andorra i el Celta Fortuna quan Ángel Arcos, més conegut com a ‘Angelito’, va donar un fort cop a Josep Cerdà, a l’altura del ronyó. Les primeres impressions feien preveure que l’acció era com qualsevol altra fortuïta dels matxs de futbol, però l’extrem mallorquí no va poder continuar. Després de ser atès al mateix Estadi Nacional va ser traslladat a l’hospital, on posteriorment va rebre l’alta, i demà, en principi, es farà la ressonància per saber quina és l’afectació. Això sí, tot apunta que no serà res greu.

Josep Cerdà sortint amb la llitera mèdica després del cop. | @FCANDORRA