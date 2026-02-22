Carlota Comellas millora els seus punts FIS i signa la seva millor puntuació de la temporada al segon eslàlom NJR

Avui s’ha disputat el segon eslàlom National Junior Race (NJR) a Champorcher (Itàlia), amb participació de l’equip EEBE U19 de la FAE, on Carlota Comellas ha aconseguit una destacada millora en els seus punts FIS.
L’andorrana ha finalitzat en 23a posició amb un temps d’1.34.73, a 4.83 segons de la vencedora, la francesa Leonie Barrat (1.29.90). Amb aquest resultat, Comellas ha sumat 75.45 punts FIS, millorant els seus actuals 80.05. Es tracta de la seva millor puntuació FIS fins ara, només superada pels 66.71 punts que va assolir a l’octubre a Xile. La tercera millor puntuació de la seva trajectòria són els 77.46 punts aconseguits dissabte passat al primer eslàlom NJR de Champorcher.
En la mateixa jornada, no han pogut completar la cursa Isabella Pérez en categoria femenina, ni Salva Cornella, Jan Visa i Àlex Comellas en categoria masculina.
Sis esportistes als Youth Alpine FESA Games U16
La pròxima setmana se celebraran els Youth Alpine FESA Games U16, la competició continental més important de la categoria. Andorra hi participarà amb un equip de sis esportistes —quatre nois i dues noies— que competiran amb els millors esquiadors europeus de la seva edat a Berchtesgaden (Alemanya).
Les seleccionades en categoria femenina són Paula Ledesma i Júlia Capdevila, mentre que en categoria masculina hi participaran Marc Visa, Aiden Grard, Guillem Rous i Manel Romo. El programa inclou un supergegant, un gegant i un eslàlom, que es disputaran de divendres a diumenge vinent.
L’equip viatjarà dilluns cap a Alemanya. El dimecres està previst un entrenament de gegant i el dijous es durà a terme l’entrenament oficial de supergegant, abans de l’inici de la competició divendres.