Carles Manso veu el Castelló com una prova de nivell i reclama més solidesa per tornar a sumar de tres a Encamp

L’FC Andorra rep aquest diumenge (14.00 hores) el Castelló en un duel que Carles Manso considera una bona oportunitat per mesurar el nivell actual de l’equip. Després de sumar quatre dels darrers sis punts a domicili, el tècnic tricolor ha destacat la confiança recuperada abans d’enfrontar-se a un conjunt que ha qualificat com «un dels millors de la categoria». En aquest sentit, ha recordat que el rival encara no coneix la derrota i practica un futbol ofensiu, associatiu i atractiu, amb una proposta similar a l’andorrana. Per això, ha assegurat que el matx servirà per comprovar l’evolució dels seus després de les primeres vuit jornades.
Precisament, el de Terrassa ha posat l’accent en la millora defensiva de les darreres setmanes, un aspecte que considera fonamental per continuar creixent. Tot i insistir que l’equip no ha renunciat al seu estil, ha reconegut que ha adoptat un plantejament més pragmàtic en els últims desplaçaments. «No passa res si en alguns moments no tenim la pilota», ha remarcat, tot defensant que l’FC Andorra ha d’aprendre a gestionar diferents situacions de partit sense perdre la seva identitat. Així mateix, ha destacat que els pirenaics no han encaixat gols en jugada en els dos darrers compromisos, després d’un inici de temporada en què la fragilitat defensiva els obligava a marcar massa gols per poder puntuar.
«Necessitem també donar a la nostra afició una alegria, com la del primer dia contra el Ceuta» – Carles Manso
D’altra banda, l’entrenador ha reconegut que guanyar a casa continua sent una assignatura pendent. Després de tres partits consecutius sense aconseguir-ho davant la seva afició, Manso ha admès que l’equip de vegades assumeix més riscos dels necessaris quan juga a Encamp. Per aquest motiu, ha insistit en la necessitat de trobar un equilibri entre la valentia ofensiva i la solidesa defensiva. «Necessitem també donar a la nostra afició una alegria, com la del primer dia contra el Ceuta», ha manifestat, subratllant que els bons registres d’assistència han d’anar acompanyats de resultats.
En aquesta línia, també ha fet una crida a l’afició davant la previsió d’un desplaçament nombrós de seguidors del Castelló. Així, ha valorat positivament l’ambient que s’està vivint al Nou Estadi de la FAF, però ha reconegut que els jugadors se senten «una mica en deute» amb els aficionats pels resultats obtinguts com a locals. Finalment, pel que fa a l’estat de la plantilla, ha explicat que Pau López, amb molèsties a l’adductor, evoluciona favorablement i ja participa parcialment en els entrenaments amb el grup. Tot i que encara no està completament recuperat i té proves pendents, el tècnic confia a poder disposar-ne aquest diumenge o, en cas contrari, la setmana vinent.