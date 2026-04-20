  • El tècnic tricolor, Carles Manso, al nou estadi d'Encamp. | @FcAndorra
Elena Hernández Molina
Futbol - LaLiga Hypermotion

Carles Manso ressalta el creixement del conjunt tricolor i afirma que “tot allò que hem treballat està sortint”

El tècnic de l'FC Andorra adverteix que, malgrat el triomf, l’equip ha de centrar-se en el duel contra el Leganés per anar a buscar els tres punts

El tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, ha destacat l’evolució de l’equip després del partit contra el Valladolid, assegurant que “veiem que l’equip va evolucionant” i que “tot allò que hem treballat està sortint”. L’entrenador ha posat en relleu la maduresa adquirida al llarg de la temporada, especialment després de diversos resultats adversos. “A vegades ens ha costat per tants pals que hem rebut, però quan veus que les coses acaben sortint et dona una sensació de satisfacció”, ha afirmat.

En aquest sentit, Manso ha subratllat la bona dinàmica de resultats. “Dels últims set o vuit partits només n’hem perdut un, contra l’Eibar”, ha recordat, afegint que l’equip és “un dels millors en aquestes deu últimes jornades”. Aquesta situació, segons ha explicat, genera il·lusió dins del vestidor: “Ara tenen una sensació que la temporada no s’acabi”.

El tècnic també ha volgut contextualitzar el moment actual amb les expectatives inicials. “Si al novembre ens ho haguessin dit, ho hauríem signat”, ha assegurat, tot destacant que l’equip té pràcticament assegurada la permanència. En aquest escenari, ha insistit en la necessitat de fixar metes realistes. “Si miréssim el play-off i no arribéssim, no ens podem permetre que la temporada sigui dolenta per això”, ha indicat.

“Ni abans érem tan dolents ni ara som tan bons” – Carles Manso

Amb sis jornades encara per disputar-se, Manso ha deixat clar quin és el següent objectiu immediat. “Hem de guanyar al Leganés”, ha reiterat, tot apuntant que l’equip ha de “recuperar, descansar i entrenar” amb la mirada posada en aquest partit. També ha volgut rebaixar qualsevol excés d’eufòria: “Ni abans érem tan dolents ni ara som tan bons”.

Pel que fa al rendiment sobre el terreny de joc, el tècnic tricolor ha destacat la millora defensiva de les darreres setmanes. “Hem de valorar aquestes porteries a zero perquè en alguns moments ens havia costat molt”, ha explicat, recordant que anteriorment l’equip encaixava amb facilitat i necessitava marcar molts gols per guanyar. Segons Manso, aquesta evolució és fruit d’una major “maduresa i solidesa”, especialment en accions com la pilota aturada o les centrades laterals.

“La polivalència dels jugadors en el terreny de joc ens dona molta riquesa” – Carles Manso

El tècnic també ha volgut posar en valor la implicació de tota la plantilla. “Tothom mira pel col·lectiu”, ha afirmat, destacant que els jugadors que entren des de la banqueta “donen el nivell”. En aquest sentit, ha mencionat el cas de Marc Cardona, autor del gol de la victòria, tot recordant que altres futbolistes també han estat determinants en diferents moments. “Això ens fa créixer com a equip i com a club”, ha assegurat.

En l’àmbit tàctic, el tècnic ha destacat la importància de la polivalència dels futbolistes. “Ens dona molta riquesa”, ha indicat, tot explicant que els jugadors ofensius poden adaptar-se a diferents posicions i situacions de joc. Aquesta versatilitat, segons Manso, permet generar incertesa en els rivals i ampliar els recursos de l’equip.

Finalment, ha insistit en la necessitat d’ajustar el plantejament en cada partit. “Hem de buscar quin és el pla de partit”, ha afirmat, remarcant que cal definir què es demana a cada jugador en funció del rival per mantenir l’equilibri i la continuïtat en el joc.

Marc Cardona decanta un duel intens i dona tres punts d'or a un FC Andorra consistent davant el Reial Valladolid

