  • Carles Manso, en un entrenament a l'Estadi Comunal. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso no vol tornar a deixar escapar punts del Nou Estadi de la FAF com, considera, que sí que han fet fins ara

L'entrenador tricolor no parla de rotacions perquè "tothom que entra al terreny de joc està capacitat i preparat per desenvolupar el que li demanem"

Són més victòries fora que a casa. També han jugat més partits, és cert, però Carles Manso vol aprofitar l’efecte camp en aquest esprint final de temporada i assolir tan aviat com es pugui la permanència. “No és que no haguem fet d’Encamp un fortí, però sí que hem deixat escapar punts que ara no hem de”, ha assenyalat el tècnic de l’FC Andorra. En aquest sentit, i reconeixent que l’assignatura que tenen ara pendent són els duels al Nou Estadi de la FAF, ha mencionat que l’encontre de demà contra el Màlaga (19.00 hores) “és un bon dia” per assolir aquest canvi de tendència.

“Estem en un moment molt bo, la sensació és que l’equip està creient i està guanyant en solidesa i maduresa”, ha afegit el català. Ara bé, fer front al conjunt andalús no és pas tasca fàcil, ja que sota les ordres de Juan Funes només ha perdut dues de les darreres 18 jornades. Això sí, ambdues lluny de la Rosaleda. “Esperem un partit molt obert i amb alternatives, sense que es repleguin com fan molts equips quan venen a Encamp. Haurem d’estar molt atents als errors perquè ells penalitzen molt a les transicions”, ha incidit l’entrenador.

Sent una setmana curta −diumenge els visita el Racing−, Manso no ha parlat de rotacions perquè “estem veient que tothom que entra al terreny de joc està perfectament capacitat i preparat per desenvolupar el que li demanem”. Qui sí que continua tocat és Sergio Molina, qui segurament demà no serà titular.

L’FC Andorra s’agrada, no abaixa el peu de l’accelerador i es manté a la mateixa distància del play-off que del descens

Llegir
Mor Sergi Mas als 95 anys, escultor referent i figura clau al Principat per la seva contribució al patrimoni cultural
El mural ceràmic de Sergi Mas resisteix l’incendi de la fàbrica d’Aigües d’Arinsal i es manté en un bon estat general
Tributs estima 93 milions d’ingressos en una campanya d’IRPF marcada per les noves deduccions arran de l’Òmnibus

  • Esports
Espot rep a Puig després del diploma obtingut als Paralímpics: “Un exemple pels resultats i la manera de ser”
  • Esports
La Cronoescalada nocturna del Pas de la Casa reviu aquest dissabte amb l’objectiu d’esdevenir una cursa popular
  • Esports
L’absoluta visita en un nou amistós a San Marino, selecció a la qual sempre ha vençut sense acabar rebent cap gol
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

