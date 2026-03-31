Manso no vol tornar a deixar escapar punts del Nou Estadi de la FAF com, considera, que sí que han fet fins ara

Són més victòries fora que a casa. També han jugat més partits, és cert, però Carles Manso vol aprofitar l’efecte camp en aquest esprint final de temporada i assolir tan aviat com es pugui la permanència. “No és que no haguem fet d’Encamp un fortí, però sí que hem deixat escapar punts que ara no hem de”, ha assenyalat el tècnic de l’FC Andorra. En aquest sentit, i reconeixent que l’assignatura que tenen ara pendent són els duels al Nou Estadi de la FAF, ha mencionat que l’encontre de demà contra el Màlaga (19.00 hores) “és un bon dia” per assolir aquest canvi de tendència.
“Estem en un moment molt bo, la sensació és que l’equip està creient i està guanyant en solidesa i maduresa”, ha afegit el català. Ara bé, fer front al conjunt andalús no és pas tasca fàcil, ja que sota les ordres de Juan Funes només ha perdut dues de les darreres 18 jornades. Això sí, ambdues lluny de la Rosaleda. “Esperem un partit molt obert i amb alternatives, sense que es repleguin com fan molts equips quan venen a Encamp. Haurem d’estar molt atents als errors perquè ells penalitzen molt a les transicions”, ha incidit l’entrenador.
Sent una setmana curta −diumenge els visita el Racing−, Manso no ha parlat de rotacions perquè “estem veient que tothom que entra al terreny de joc està perfectament capacitat i preparat per desenvolupar el que li demanem”. Qui sí que continua tocat és Sergio Molina, qui segurament demà no serà titular.