L’FC Andorra s’agrada, no abaixa el peu de l’accelerador i es manté a la mateixa distància del play-off que del descens

Després de l’exhibició a Lleó, l’FC Andorra es manté 13è amb 42 punts. És a dir, a la mateixa distància del play-off que del descens, a nou punts. Tot i això, el seu entrenador, Carles Manso, creu que ni la permanència està assolida ni que pensar a colar-se entre els sis primers sigui cosa d’un miracle. “Queden 10 partits, i és evident que la situació ens dona estabilitat i tranquil·litat per encarar-los, però no hem d’oblidar que amb 42 punts hi ha hagut anys en què equips han descendit”, va comentar ahir després del triomf davant la ‘Cultu’.
Doncs, amb el principal objectiu a prop, “hem de continuar”. Pel que fa a les posicions capdavanteres, el tècnic català va ser clar: “És un tòpic, però primer ens centrem en el Màlaga i després anirem partit a partit”. “Veurem quan quedin tres o quatre jornades on estem i per què podem lluitar”, va afegir, assenyalant que el més important “és que la base l’estem creant”.
Sense gaire temps per a celebracions, el conjunt tricolor afronta una d’aquelles setmanes curtes del calendari. Dimecres (19.00 hores) rebrà el Màlaga, quart classificat, i diumenge (16.15 hores) farà el mateix amb el líder, el Racing de Santander. Quant al primer, sota les ordres de Juan Funes, és un equip que arriba en un estat de forma gairebé immillorable, ja que només ha perdut dues de les darreres 18 jornades. Això sí, ambdues lluny de la Rosaleda. En aquest període, a més, ha sumat fins a 12 triomfs.