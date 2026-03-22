  • Carles Manso, a la banqueta del Nou Estadi de la FAF durant el partit contra l'Eibar. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso lamenta l’actuació arbitral: “Algun de la tripleta ha d’anar amb compte amb la supèrbia com et tracten”

El tècnic reitera que no és cap excusa, "però s'ha de fer visible perquè igual de vegades nosaltres no ens comportem bé, ells tampoc ho fan"

Un solitari gol de Peru Nolaskoain a les acaballes de la primera meitat va ser suficient perquè l’FC Andorra posés fi a una ratxa de quatre partits invicte. Si bé l’equip es manté amb 39 punts, també continua tenint a vuit el descens, ja que tant l’Osca com el Saragossa van perdre. En tot cas, qui es va endur el focus del matx d’ahir va ser l’àrbitre Alonso de Ena Wolf i els seus assistents. “Algun de la tripleta ha d’anar amb compte amb la supèrbia com et tracten”, va lamentar Carles Manso en la roda de premsa posterior.

El tècnic tricolor va comentar que, si ja és prou complicat jugar contra equips que es tanquen al darrere, “que et tractin així [els àrbitres] no és gaire agradable”. “No és una excusa, però s’ha de fer visible perquè igual de vegades nosaltres no ens comportem bé, ells tampoc ho fan”, va afegir, tot assenyalant que al vestidor els toca continuar treballant.

L'FC Andorra cau contra l'Eibar i trenca la bona dinàmica en un partit decidit a pilota aturada abans del descans

Llegir

Per cloure el tema, va comentar que “intento demanar una mica més d’empatia perquè després, durant la setmana, els que ens mengem el resultat som nosaltres. És fer visible el tracte, perquè tots som persones i, evidentment, tots ens estem jugant molt, i de vegades sembla que ells no s’ho juguin i estiguin per sobre de tothom, i crec que tampoc és així”.

Quant al partit contra els bascs, va asserir que necessiten treballar encara més les marques en accions aturades perquè, com ahir va ser el cas, no penalitzin a la segona jugada. “Contra aquests equips has d’evitar que es posin per davant, i el pla era estar ben estructurats per controlar els seus contraatacs i aquestes situacions de pilota aturada en què són tan forts”, va completar.

