Carles Manso deixa clar que a l’FC Andorra, després d’aquesta dinàmica, no hi ha espai per a la relaxació

Una vegada encadenades tres victòries, l’FC Andorra no vol aixecar el peu de l’accelerador. Així de clar ha estat aquest matí el seu entrenador, Carles Manso: “Els resultats són un reflex de com venim treballant i que l’equip en cap moment ha deixat de creure”. Així, ha assenyalat que “som conscients que en el moment en què ens relaxem probablement ens equivocarem i serà el primer pas que ens tornarà a portar a una mala ratxa”.
Ara, per davant, tot un Granada que, si bé ocupa tres posicions per sota els tricolor −amb tres punts menys−, arriba motivat després de vèncer a Riazor. “Serà un partit molt difícil”, el de diumenge a les 16.15 hores, ha resumit Manso. Del conjunt dirigit per ‘Pacheta’, pel que fa a l’aspecte defensiu, n’ha destacat la força i el percentatge de duels que guanya; quant a l’atac, ha fet palès de l’amplitud i el bon tracte de pilota, “tot i que se saben adaptar a diferents situacions i contextos”. També ha destacat les individualitats i la relació dels laterals amb els extrems.
Per a fer-los front, Théo Le Normand, Martí Vilà i Jastin Garcia, complint sanció, se sumen a la llista de baixes que ocupen Álex Calvo, Manu Nieto i Edgar González. Però Manso tampoc s’ha mostrat preocupat al respecte: “Tenim una plantilla molt bona, tots entrenen molt bé i tots estan preparats per jugar. No ens tremola el pols per fer canvis, i aquest és un missatge molt ferm de cara als jugadors, perquè sàpiguen que comptem amb tots”.