  • Carles Manso, en un entrenament a l'Estadi Nacional. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Carles Manso deixa clar que a l’FC Andorra, després d’aquesta dinàmica, no hi ha espai per a la relaxació

L'equip tricolor visita el Granada amb sis baixes, aspecte que no preocupa el tècnic: "Tenim una plantilla molt bona i tots estan preparats per jugar"

Una vegada encadenades tres victòries, l’FC Andorra no vol aixecar el peu de l’accelerador. Així de clar ha estat aquest matí el seu entrenador, Carles Manso: “Els resultats són un reflex de com venim treballant i que l’equip en cap moment ha deixat de creure”. Així, ha assenyalat que “som conscients que en el moment en què ens relaxem probablement ens equivocarem i serà el primer pas que ens tornarà a portar a una mala ratxa”.

Ara, per davant, tot un Granada que, si bé ocupa tres posicions per sota els tricolor −amb tres punts menys−, arriba motivat després de vèncer a Riazor. “Serà un partit molt difícil”, el de diumenge a les 16.15 hores, ha resumit Manso. Del conjunt dirigit per ‘Pacheta’, pel que fa a l’aspecte defensiu, n’ha destacat la força i el percentatge de duels que guanya; quant a l’atac, ha fet palès de l’amplitud i el bon tracte de pilota, “tot i que se saben adaptar a diferents situacions i contextos”. També ha destacat les individualitats i la relació dels laterals amb els extrems.

Per a fer-los front, Théo Le Normand, Martí Vilà i Jastin Garcia, complint sanció, se sumen a la llista de baixes que ocupen Álex Calvo, Manu Nieto i Edgar González. Però Manso tampoc s’ha mostrat preocupat al respecte: “Tenim una plantilla molt bona, tots entrenen molt bé i tots estan preparats per jugar. No ens tremola el pols per fer canvis, i aquest és un missatge molt ferm de cara als jugadors, perquè sàpiguen que comptem amb tots”.

