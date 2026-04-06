  • Martí Vilà celebrant el seu gol. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Carles Manso celebra la reacció de l’FC Andorra i reconeix que “és possible que la lliga se’ns quedi una mica curta”

La dinàmica no deixa espai a dubtes, ja que l'equip només ha conegut la derrota una vegada en vuit jornades, en les quals ha sumat fins a cinc triomfs

L’FC Andorra està en el millor moment de la temporada, i al vestidor en són conscients. Després del triomf davant el Racing de Santander, l’equip té a tocar la permanència i se situa a 11 punts del play-off, i en aquesta categoria sempre hi ha espai per a miracles. Tot i això, restant només vuit jornades, Carles Manso considera que “és possible que la lliga se’ns quedi una mica curta”. “Volem ser ambiciosos i aconseguir primer el nostre objectiu [la salvació], i a partir d’aquí mirar cap a dalt”, va comentar el tècnic després del matx, esmentant que és molt important finalitzar “el millor possible” el curs perquè el següent “molts el comencen com acaben”.

“Hem de ser valents i continuar amb aquesta idea, volem veure l’FC Andorra a Segona Divisió una altra vegada, establir bases per als següents anys per ser el màxim d’ambiciosos possibles i a poc a poc anar veient com creix el projecte”, va destacar també durant la roda de premsa. I és que la dinàmica actual no deixa espai a dubtes: només una derrota en vuit partits i sumant fins a cinc victòries. En aquest sentit, Manso va assenyalar que el més destacat “és la capacitat de reacció que el conjunt té davant les adversitats”, i bona mostra són les remuntades contra els càntabres o contra el Màlaga, tot i que en aquest darrer cas es clogués amb empat.

Són vuit jornades per somiar en gran, però amb les tres pròximes contra rivals de la part baixa, una de les assignatures pendents dels tricolor si aquests se’ls tanquen en un bloc baix. Així, el primer repte serà diumenge (18.30 hores) a Cadis, un exprimera que no passa pel seu millor moment i se situa només quatre punts per sobre del descens. En els darrers 13 matxs només n’ha vençut un, i el darrer triomf al seu feu el va signar al gener.

Un FC Andorra imperial s'imposa davant un Racing de Santander que s'apaga amb el pas dels minuts (6-2)

Llegir
