  • Marc Cardona celebrant el gol a Leganés. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
Futbol - LaLiga Hypermotion

Cardona admet que l’equip tenia “molta il·lusió” de cara a lluitar per al play-off, tot i que “sabíem que era difícil”

Tot i matemàticament no poder descartar la lluita per l'ascens, el vestidor tricolor es marca com a objectiu superar la màxima puntuació de la categoria (59 punts)

La derrota davant l’Albacete de la darrera jornada (0-1) no va caure bé als jugadors de l’FC Andorra, que, tot i tenir la permanència assegurada, tenien “moltes esperances” i “molta il·lusió” per intentar classificar-se per al play-off. Així ho ha reconegut el jugador tricolor, Marc Cardona, qui ha afirmat que “ho vam pair bastant malament”. I és que amb la desfeta, la situació de cara a lluitar per l’ascens “s’ha complicat”, reconeix el davanter, però avisa que “matemàticament encara no està tot fet”.

En relació amb aquest partit, on de nou, un equip que plantejava un bloc baix va posar en dificultats als andorrans, Cardona ha reconegut que l’equip va mostrar moltes dificultats. “Quan no proposen res més que agafar alguna pilota per poder anar a la contra és difícil”, ha afirmat, tot i apuntar que “si haguéssim pogut marcar almenys una, el partit hagués canviat completament”.

Així doncs, l’equip ja es prepara per al duel davant la UD Las Palmas, un equip que se situa quart en la classificació amb opcions per pujar directe. En aquest sentit, Cardona, que va jugar quatre anys al conjunt de les Illes Canàries, destaca que el rival afronta el duel amb més “pressió” que els tricolor, ja que “s’estan jugant l’ascens”. De fet, com a exjugador, Cardona “desitja” que pugin a Primera Divisió, però evidentment sense que impliqui guanyar a l’FC Andorra diumenge.

Per contra, el jugador català ha recalcat que “nosaltres potser no tenim aquesta pressió per arribar al ‘play-off’, el tenim una mica més difícil, tot i que no impossible”, ha reiterat. Així doncs, el principal objectiu del conjunt dirigit per Carles Manso serà “intentar superar la màxima puntuació que ha fet l’FC Andorra a la categoria (59 punts)”, ha indicat.

Pel que fa al seu rendiment i rol a l’equip, Cardona ha reconegut que li ha costat entrar perquè “venia de molt temps sense jugar”. En aquesta línia, ha apuntalat que està en procés de posar-se “a bon ritme” per sumar el màxim d’assistències, gols i minuts. I de cara al seu futur, cal recordar que el davanter va arribar el passat gener amb un contracte de mitja temporada, Cardona ha preferit no concretar res. “No és moment de parlar perquè no ha acabat la temporada, ja ho veurem”, ha expressat.

