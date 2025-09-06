Cardelús tanca onzè a Magny-Cours i suma punts importants al Campionat del Món de Supersport 2025

Xavi Cardelús ha acabat en onzena posició a la cursa del Campionat del Món de Supersport disputada aquest dissabte al circuit de Magny-Cours, escenari de la novena cursa de la temporada. Aquest diumenge s’hi celebrarà la segona cursa del cap de setmana.
El pilot andorrà ha sortit des de la cinquena línia de la graella i, ja en les primeres voltes, ha recuperat tres posicions. A partir d’aquí s’ha integrat en el tercer grup d’una cursa que s’ha començat a fragmentar, amb el seu grup rodant a tres segons del precedent. A la segona meitat de la prova, ha lluitat per liderar aquest grup, cosa que ha aconseguit a la volta 15, moment en què s’ha situat onzè i ha defensat fermament aquesta posició davant els intents d’atac de De Rosa i Bayliss.
Amb aquest resultat, Cardelús suma ja 63 punts a la classificació provisional del Campionat i ocupa la 13a posició.
Durant el warm-up previ a la cursa, s’havia classificat 13è amb un temps d’1’41.311, quedant a 1.2 segons del millor registre de la sessió.
“Tal com preveia ahir, aquesta primera cursa del cap de setmana ha estat força complicada i exigent. Hem fet un pas endavant i avui no podíem aspirar a gaire més del que he aconseguit”, ha comentat el pilot de l’equip Orelac Racing Verdnatura. “Les Ducati estem patint molt aquest cap de setmana aquí, i en aquest context estic satisfet d’haver estat la segona Ducati a creuar la meta. La informació que hem recollit avui ens ha de servir per millorar la moto de cara a demà, amb l’objectiu de rodar dues o tres dècimes més ràpid per volta i avançar d’una manera més còmoda” ha afegit.