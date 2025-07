Motociclisme

Cardelús remunta des de la darrera posició i acaba 15è al circuit de Donington després d’una sanció tècnica

Una penalització per pressió insuficient al pneumàtic posterior obliga el pilot andorrà a sortir últim en la cursa disputada avui diumenge

Xavi Cardelús ha finalitzat en 15a posició a la segona cursa del Campionat del Món de Supersport, disputada aquest diumenge al circuit britànic de Donington Park. El pilot andorrà ha completat una remuntada notable, recuperant disset posicions després de ser penalitzat a sortir des de l’última plaça de la graella per una incidència tècnica.

La sanció s’ha notificat minuts abans de la sortida, quan els comissaris han detectat que la pressió del pneumàtic posterior de la seva moto era de 1,64 bars, una dècima per sota del mínim permès (1,65 bars). Aquest fet ha provocat el seu descens de la 16a a la 32a posició.

Cardelús ha protagonitzat un inici molt actiu, guanyant sis llocs en la primera volta i dos més en la segona. A la setena volta ja figurava en la 18a posició, situat a menys de dos segons del pilot precedent. Amb un ritme constant, ha pogut avançar dos rivals més fins creuar la línia de meta en 15è lloc, posició que li ha valgut un punt al campionat.

En declaracions posteriors, Cardelús ha valorat la cursa amb una combinació de satisfacció i frustració: “Estic molt content per la remuntada i enfadat i decebut per haver hagut de sortir des de l’última posició per la sanció causada pel tema de la pressió dels pneumàtics”, ha explicat, afegint que “sense la sanció crec que hauria fet una bona cursa. He mantingut un ritme constant i hauria pogut estar a l’alçada dels que han acabat a la part posterior del Top 10. La sensació és agredolça. Evidentment volem més i hem de treballar per tenir més, però avui era impossible”.

Amb aquest resultat, el pilot andorrà suma 44 punts i ocupa la 14a posició a la classificació general, empatat amb el 13è classificat. La propera cita del Campionat del Món de Supersport tindrà lloc d’aquí a dues setmanes al circuit hongarès de Balaton Park.