  • Cardelús durant la cursa. | William Joly
El Periòdic d'Andorra
Motociclisme

Cardelús acaba 20è a Portimao després d’una errada inicial i es queda sense punts en un cap de setmana complicat

Tot i el desenllaç, l'andorrà destaca la feina feta amb la moto i la informació recollida com a aspectes positius de cara a les pròximes proves

El pilot andorrà Xavi Cardelús ha tancat sense recompensa la segona cita del Mundial de Supersport després de finalitzar en 20a posició a la cursa disputada aquest diumenge al circuit portuguès. 

Cardelús, que sortia des de la setena fila de la graella, ha protagonitzat una bona arrencada i ha guanyat diverses posicions en els primers metres. Tot i això, una errada abans del primer revolt l’ha fet sortir de pista i li ha fet perdre el contacte amb el grup capdavanter, on hauria pogut lluitar per les posicions de punts. 

A partir d’aquest moment, la cursa s’ha complicat per al pilot del Cerba Yamaha Racing Team, que ja no ha pogut recuperar el ritme necessari per reenganxar-se a la lluita pel Top 10. Malgrat mantenir-se durant bona part de la prova en posicions intermèdies, ha acabat creuant la línia de meta en vintena posició. 

Amb aquest resultat, Cardelús ocupa la 23a posició a la classificació general del campionat amb un total de dos punts. El mateix pilot ha reconegut que ha estat “un cap de setmana especialment negatiu”, marcat per problemes previs i dues curses sense opcions reals de sumar. 

Tot i el desenllaç, l’andorrà destaca la feina feta amb la moto i la informació recollida com a aspectes positius de cara a les pròximes proves. El Mundial de Supersport reprendrà la competició el cap de setmana del 19 d’abril al circuit d’Assen, als Països Baixos.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

