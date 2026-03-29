Cardelús acaba 20è a Portimao després d’una errada inicial i es queda sense punts en un cap de setmana complicat

El pilot andorrà Xavi Cardelús ha tancat sense recompensa la segona cita del Mundial de Supersport després de finalitzar en 20a posició a la cursa disputada aquest diumenge al circuit portuguès.
Cardelús, que sortia des de la setena fila de la graella, ha protagonitzat una bona arrencada i ha guanyat diverses posicions en els primers metres. Tot i això, una errada abans del primer revolt l’ha fet sortir de pista i li ha fet perdre el contacte amb el grup capdavanter, on hauria pogut lluitar per les posicions de punts.
A partir d’aquest moment, la cursa s’ha complicat per al pilot del Cerba Yamaha Racing Team, que ja no ha pogut recuperar el ritme necessari per reenganxar-se a la lluita pel Top 10. Malgrat mantenir-se durant bona part de la prova en posicions intermèdies, ha acabat creuant la línia de meta en vintena posició.
Amb aquest resultat, Cardelús ocupa la 23a posició a la classificació general del campionat amb un total de dos punts. El mateix pilot ha reconegut que ha estat “un cap de setmana especialment negatiu”, marcat per problemes previs i dues curses sense opcions reals de sumar.
Tot i el desenllaç, l’andorrà destaca la feina feta amb la moto i la informació recollida com a aspectes positius de cara a les pròximes proves. El Mundial de Supersport reprendrà la competició el cap de setmana del 19 d’abril al circuit d’Assen, als Països Baixos.