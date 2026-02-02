Cande Moreno signa al municipi italià de Sarntal, amb una tercera posició, el seu primer podi en Copa d’Europa

Cande Moreno ha ultimat el tret de sortida als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo, els quals començaran aquesta setmana, amb el primer podi en Copa del Món de la seva carrera. Ho ha fet al supergegant del municipi italià de Sarntal, on ha aconseguit la tercera posició.
La tricolor ha sortit amb el dorsal 7 i des de l’inici s’albirava una bona baixada. Al primer parcial ha marcat el quart millor temps per, al segon, signar el tercer abans de travessar la meta en aquesta tercera posició amb un crono d’1’15.31. S’ha quedat a molt poc més d’un segon de la vencedora de la prova, l’austríaca Nadine Fest, acompanyada al podi per la seva compatriota Emily Schoepf, qui ha estat segona.
Cal destacar que també hi ha pres part Jordina Caminal qui, amb una marca d’1’18.58, ha acabat 61a. Amb aquests resultats, Moreno s’ha endut 60 punts FIS en la disciplina per enfilar-se fins al quart lloc de la general, amb un total de 156, després de pujar quatre places, mentre que Caminal és 50a. Ara, abans d’emprendre el camí cap a les olimpíades, les dues andorranes disputaran demà un segon supergegant a la mateixa pista.
Esteve sí que serà als Jocs
Si bé durant la presentació de la delegació pirenaica que prendrà part als Jocs Olímpics va deixar a porta oberta a no ser-hi, finalment Irineu Esteve sí que viatjarà a Milà-Cortina d’Ampezzo. Almenys així ho han comentat des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). “Si veig que puc ser al top30 participaré, si no, no”. Aquestes van ser declaracions del fondista fa un parell de setmanes, fent referència al complicat inici de temporada que ha tingut.