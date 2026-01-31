Cande Moreno no finalitza el supergegant de Crans Montana tot i estar competint pels punts fins al final

Avui a Crans Montana (Suïssa) s’ha tancat la Copa del Món femenina amb el supergegant, prova en què Cande Moreno ha estat competint pels punts fins a la part de baix de la cursa, tot i que finalment no ha pogut passar una de les portes i ha quedat fora. En detall, al primer sector ha fet el 13è temps, i al segon se situava 35a per ser 31a al tercer i recuperar posicions al quart, on ja era 19a, just abans de l’arc d’arribada, el qual no ha acabat creuant.
La cursa ha estat guanyada per la local Malorie Blanc amb 1’17.34, seguida de la italiana Sofia Goggia (+0.18) i la nord-americana Breezy Johnson (+0.36). “Va ser una llàstima que anul·lessin el descens d’ahir, però ha estat una bona oportunitat per haver pogut esquiar la pista de cara als Campionats del Món de l’any que ve”, ha citat l’andorrana, mostrant-se decebuda per no haver pogut finalitzar, però conscient que “estic esquiant a un molt nivell en supergegant”.