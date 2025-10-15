Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Moisés Castro travessant els dos cims del Casamanya. | @Ikblvnt
Arnau Ojeda Garcia
Reportatge

Camina entre cims i somia travessar les torres d’Escaldes amb una corda: Moisés Castro, ‘highliner’ professional

Xilè i resident a Andorra, Moisés fa més de quinze anys que es dedica al 'slackline' i les seves variants: “És una connexió entre el cos i la ment”

A 2.700 metres d’altitud, entre els dos cims del pic del Casamanya, una línia fina de 200 metres oscil·la amb el vent. No és un cable d’electricitat, ni una corda per a muntar una tirolina. És una highline, una cinta de dos centímetres d’amplada que serveix de camí per als qui busquen l’equilibri més pur. Sobre ella, només hi ha aire i un silenci inquietant. Allà dalt, caminant amb pas lent i mirada fixa a l’horitzó, hi trobem Moisés Castro, un guia de muntanya, monitor d’esquí, de BTT, d’escalada, highliner professional i pioner d’aquesta disciplina a Andorra.

El vídeo — enregistrat pel filmmaker andorrà Iker Ramírez— mostra aquesta travessa extrema, feta possible després de dos dies de treball entre ancoratges, tensió i ajustos a gran altura. “Volia capturar com es viu una experiència així des de dins. La paciència, el vertigen, la precisió i aquella calma absoluta que hi ha entre la por i l’equilibri”, explica Ramírez. El resultat és una peça visual potent, que combina bellesa, risc i emoció, rodada íntegrament a Andorra i publicada al canal de Youtube ‘Iker Ramírez’.

Un moment del vídeo d’Iker Ramírez en el qual Moisés Castro travessa el Casamanya. | @Ikblvnt

Nascut a Xile, Moisés fa més de quinze anys que es dedica al slackline i les seves variants. “És l’esport més pur de l’equilibri que existeix”, explica. “A diferència de l’esquí o l’escalada, aquí no tens bastons ni preses; només ets tu i l’equilibri. És una connexió entre el cos i la ment”.

Guia de muntanya, instructor d’esquí i també alpinista, va descobrir aquesta disciplina al seu país natal, on va aprendre dels millors: “Vaig tenir la sort de conèixer el número u de Xile. Ens vam fer amics i ell em va ensenyar tot el que sabia”. Des d’aleshores, ha evolucionat per totes les modalitats —longline, trickline, waterline— fins a arribar al highline, la versió més extrema, i al skyline, que combina aquesta pràctica amb l’alpinisme.

Fa més d’una dècada que Moisés va arribar al Principat, primer com a monitor d’esquí, després com a referent d’aquesta disciplina. “Vaig descobrir que, tot i ser un país molt vinculat a la muntanya, el slackline no estava desenvolupat. Fins i tot em feien treure la línia dels parcs!”, explica rient. A partir d’aquí, va decidir fer pedagogia. Va contactar amb els comuns, va elaborar recomanacions per a la pràctica segura i va aconseguir que avui, gràcies al seu impuls, el slackline sigui permès als parcs andorrans amb certes normes bàsiques de protecció dels arbres.

El punt de vista de Moisés Castro en travessar el Casamanya. | @Ikblvnt

Des de llavors, ha ensenyat a més de mil infants andorrans, ha organitzat activitats conjuntes amb altres esports urbans i ha contribuït a fer créixer una petita comunitat local. “La meva missió a Andorra és donar a conèixer aquest esport i demostrar que no és perillós, sinó tècnic i segur”, defensa.

“La gent pensa que és una bogeria, però darrere hi ha enginyeria i ciència”

Quan se li pregunta què sent a dalt d’una línia a 2.700 metres, Moisés respon. “Allà a dalt apareixen moltes pors, nervis i inseguretats, però quan aconsegueixes relaxar-te i connectar amb la línia, el temps, el soroll i els pensaments desapareixen. Només la línia, el buit i la respiració, es transforma en un moment molt bonic.”

Per entendre la seguretat d’aquest esport, el professional ho explica amb rigor: cada sistema de línia té peces duplicades i certificades per aguantar tres tones de pes, amb protocols d’escalada i treballs verticals professionals. “Tot està calculat. La gent veu una cinta i pensa que és una bogeria, però darrere hi ha enginyeria i ciència”. A més, és l’únic instructor de slackline certificat d’Andorra per l’EFPEM, i també té certificació internacional com a rigger (muntador), que l’habilita per fer instal·lacions segures per a esdeveniments o espectacles.

La vista general de Moisés Castro travessant els dos cims. | @Ikblvnt

Entre els seus projectes més desitjats, n’hi ha un que s’ha convertit gairebé en mite: muntar una línia entre les torres d’Escaldes-Engordany. “Va ser a la festa major. Vaig veure les torres i vaig pensar: aquí falta alguna cosa. Imagina’m caminant entre elles, amb una línia il·luminada i un vestit amb llums LED, parlant amb la gent, presentant el concert… Ho vaig veure clar!”

El somni de travessar les torres d’Escaldes amb una cinta

La idea va arribar a mans dels organitzadors de la festa, que la van trobar espectacular, però massa complexa en l’àmbit de permisos. “Els va encantar, però em van dir que els superava com a esdeveniment. Entenc que caldria implicar el Govern”. Moisés no perd l’esperança: “Seria una manera preciosa de mostrar Andorra al món, d’una forma artística i segura“. El seu rècord de distància és de 800 metres de llargada i el rècord d’alçada va ser sobre el cràter actiu Lascar, a Xile. “Va ser la meva experiència més intensa. El vent, el soroll del volcà, el risc et posa al límit”.

Qüestionat per un repte fora d’Andora, Moisés ho té clar: L’Himàlaia. Vol ser el primer del món en travessar una highline a més de 7.000 metres d’altitud. Paral·lelament, també té al cap projectes a Andorra de qualitat mundial, que creu que ajuden a posicionar Andorra com una muntanya respectable a l’estranger.

Mentrestant, Moisés continua obrint-se espai sobre el cel del Principat, entre cims, parets i silenci. Cada pas és un repte i una forma d’expressar-se per demostrar que amb molt autocontrol i molta pràctica tothom pot arriar a fer-ho. I com ell mateix diu: “Allà dalt no hi ha por, hi ha equilibri. I quan hi ha equilibri, tot és possible”.

