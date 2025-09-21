Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Biel Puigdemasa amb Antonio Rodríguez, president de l'Aravell Golf Andorra. | FGA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Golf

Biel Puigdemasa, amb només 15 anys, s’emporta la victòria al Torneig de l’Aravell Golf Andorra en un final ajustat

El jove jugador del grup de tecnificació de la Federació de Golf va resistir les condicions dures del camp i un +4 al forat 16 per segellar el triomf

El jove jugador del grup de tecnificació de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), Biel Puigdemasa, s’ha proclamat vencedor del Torneig de l’Aravell Golf Andorra, disputat aquest cap de setmana al camp de l’Alt Urgell. La competició, que ha reunit més de vuitanta participants, ha posat punt final al calendari de proves locals del club andorrà.

Les pluges recents van deixar un camp en condicions més dures de l’habitual, amb ‘roughts’ molt alts que obligaven a assegurar cada cop des del ‘fairway’. En aquest context exigent, Puigdemasa, de només 15 anys i considerat un dels grans talents emergents del golf andorrà, va saber treure profit de la situació per segellar la victòria. Tot i així, no va ser un triomf còmode: al forat 16, amb quatre cops d’avantatge, va sumar un +4 en un par 5 que va afegir emoció al tram final.

El palmarès de la jornada es va completar amb Minerva Tor, campiona en la categoria Scratch femenina, i Alejandro Morales, primer classificat en la modalitat hàndicap.

Comparteix
Notícies relacionades
La Setmana de l’Isard es tanca amb una “satisfacció general” dels caçadors pel nou sistema d’assignació d’anelles
L’Andorra Taste culmina la quarta edició amb 56.000 consumicions venudes i un creixement de més del 60%
‘Chipre: la isla dividida’, un documental amb segell andorrà que recull totes les veus d’un conflicte de més de mig segle

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’àrbitre del partit contra el Mirandés assegura que Gerard Piqué i Jaume Nogués el van increpar en acabar el duel
  • Esports
Ibai Gómez qüestiona l’arbitratge i assegura que el col·legiat va justificar el descompte dient que “el dona el VAR”
  • Esports
Roger Turné tanca la temporada sent subcampió de la Copa Catalana i un tercer lloc en la Copa d’Espanya
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu