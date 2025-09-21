Biel Puigdemasa, amb només 15 anys, s’emporta la victòria al Torneig de l’Aravell Golf Andorra en un final ajustat

El jove jugador del grup de tecnificació de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), Biel Puigdemasa, s’ha proclamat vencedor del Torneig de l’Aravell Golf Andorra, disputat aquest cap de setmana al camp de l’Alt Urgell. La competició, que ha reunit més de vuitanta participants, ha posat punt final al calendari de proves locals del club andorrà.
Les pluges recents van deixar un camp en condicions més dures de l’habitual, amb ‘roughts’ molt alts que obligaven a assegurar cada cop des del ‘fairway’. En aquest context exigent, Puigdemasa, de només 15 anys i considerat un dels grans talents emergents del golf andorrà, va saber treure profit de la situació per segellar la victòria. Tot i així, no va ser un triomf còmode: al forat 16, amb quatre cops d’avantatge, va sumar un +4 en un par 5 que va afegir emoció al tram final.
El palmarès de la jornada es va completar amb Minerva Tor, campiona en la categoria Scratch femenina, i Alejandro Morales, primer classificat en la modalitat hàndicap.