‘Beto’ reconeix que a Eivissa volen ser “més Andorra que mai” per endur-se una eliminatòria que no està sentenciada

L'entitat tricolor pagarà l'entrada a tots els aficionats que es desplacin a Eivissa per animar l'equip: "És una manera que té el club d'agrair l'esforç"

El 2 a 0 d’ahir no és res més per a ‘Beto’ Company que un avantatge “bo”, doncs assegura que l’eliminatòria “no està sentenciada” i que està “dificilíssima” per als dos conjunts. Aquesta va ser la valoració del tècnic de l’FC Andorra del partit d’anada contra l’Eivissa, en una roda de premsa en la qual va assegurar que a Can Misses “sense cap dubte anirem a guanyar”, i que faran exactament el mateix que a Encamp: apretar, jugar amb la línia avançada i no especular.

Tot i que no ha estat així darrerament, els partits lluny del Principat han estat l’assignatura pendent dels seus durant tot el curs. Per això, per al duel d’aquest diumenge (19.00 hores) a les Balears, el model que tenen a seguir són els matxs contra el Barça Atlètic i la Cultural Leonesa. “Volem fer això. Volem prendre la pilota perquè sabem que aquests rivals és quan pateixen de veritat”, va comentar el vallenc, tot reconeixent que durant l’encontre hi haurà situacions “complicades” perquè el rival és “potent”. “A Eivissa volem ser més Andorra que mai”, va completar.

De l’estadi encampadà només va tenir bones paraules: “L’ambient ha sigut fantàstic i ens hem sentit molt a gust”.

Entrada gratis a Eivissa

Segons ha informat aquesta tarda, l’entitat pirenaica pagarà l’entrada a tots els seguidors que es desplacin a Eivissa per animar l’equip. “És una manera que té el club d’agrair l’esforç que faran alguns aficionats per venir a donar suport al conjunt de ‘Beto’ Company en el vital duel de tornada de les semifinals de la promoció d’ascens a Segona”, han escrit. En el mateix comunicat han recordat l’objectiu de l’ens, tornar al futbol professional, i que durant aquest mes de juny es pot aconseguir. Cal apuntar que del partit entre l’Antequera i la Ponferradina, el rival dels tricolor si passen de ronda, va finalitzar 1 a 0 a favor dels andalusos. Es poden reservar les entrades enviant un correu a entrades@fcandorra.com i el club es farà càrrec del seu cost.

El màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, al vestidor tricolor. | @FCANDORRA

‘Beto’ Company durant la roda de premsa posterior al duel. | @FCANDORRA

Els aficionats tricolor, a Encamp. | @FCANDORRA