Futbol - Play-off de Primera RFEF

‘Beto’ Company assegura que l’única manera d’assegurar el passi davant l’Eivissa és marcant gols

Durant la fase regular de la Primera RFEF, el conjunt de Paco Jémez ha estat el tercer millor local del seu grup amb només quatre derrotes en 19 partits

Clar i concís: possessió i gols. Aquesta és la clau que l’entrenador de l’FC Andorra, ‘Beto’ Company, ha assegurat que necessiten si volen passar de ronda contra l’Eivissa. La balança, de fet, la tenen més decantada cap al seu costat després del 2-0 a Encamp, però el tricolor ha reiterat que l’eliminatòria encara està al 50/50: “Pensar que està fet és una absurditat enorme. Queda molta feina i anem a Can Misses, on s’han sentit forts durant tot l’any”.

De fet, durant la fase regular de la Primera Federació, el conjunt de Paco Jémez ha estat el tercer millor local del seu grup amb només quatre derrotes en 19 partits, i fins a 10 victòries. En aquest sentit, Company s’espera el mateix conjunt balear que el presentat a l’anada, però “amb aquell plus que et dona estar a casa”. Per a fer-los front, confia que els seus tinguin la mateixa entrada al matx que a León: “Va ser espectacular, realment vam agafar la pilota i vam ser l’FC Andorra que tots volem ser”.

Amb tot, el vallenc ha deixat clar que a grans trets no farà canvis, i que la intenció és tenir l’esfèrica i atacar, perquè “és amb el que ens sentim còmodes i quan el rival pateix”. “Si anem a qualsevol camp a defensar la renda, estem morts, no passarem l’eliminatòria”, ha completat, assegurant que no han d’anar amb l’esperit de defensar en cap minut perquè llavors encaixaran diana. Tot el contrari, la idea és tenir sempre la possessió per fer gols, ja que aquesta “és l’única manera d’assegurar-nos passar”.

El tècnic podrà comptar amb tota la plantilla, inclús amb Diego Alende, de qui només ha lamentat que porta quatre setmanes sense competir. Així mateix, ha celebrat que Alberto Solís ja s’està exercitant amb el grup, tot i que encara no pot jugar.

Una visita especial

Durant l’entrenament d’ahir a l’estadi encampadà de la FAF, els pirenaics van rebre la visita de dos exjugadors: Rubén Bover i Álex Petxarroman. Un dels eterns capitans, qui va defensar la tricolor durant cinc temporades i mitja, ha estat enguany a l’Atlètic Balears de la seva Mallorca natal, a Segona Federació. Ho ha jugat pràcticament tot i des del club balear ja s’ha anunciat la seva continuïtat. Per la seva part, ‘Petxa’ va fer les maletes cap al Deportivo de la Corunya, acabat d’ascendir a Segona Divisió, on ha tingut una participació més tímida, tot i acabar sent indiscutible durant el tram final.

Jaume Nogués i Rubén Bover, ahir. | @FCANDORRA

Álex ‘Petxa’ saludant a Nico Ratti. | @FCANDORRA