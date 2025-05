Futbol - Primera Federació

‘Beto’ Company assegura que el partit contra la Cultural Leonesa els servirà d’assaig per a l’eliminatòria del play-off

Una premissa que no implica necessàriament "un duel amb rotacions, sinó treure una victòria que afavoriria la nostra fase de promoció d'ascens"

Després del cop dur contra el Sestao, el qual l’ha privat de qualsevol opció d’ascens directe, l’FC Andorra afronta el darrer duel de la fase regular com un assaig per a play-off. Serà aquest dissabte (19.00 hores) precisament contra el líder, la Cultural Leonesa, qui sí que es juga accedir al futbol professional per la porta gran. “Serà totalment un assaig [no només pel rival], també per l’ambient que ens trobarem”, ha esmentat aquest matí el tècnic dels tricolor, ‘Beto’ Company, asserint que el partit “va de provar-nos a nosaltres mateixos, de saber què som capaços de fer”.

L’espineta contra el Sestao

“Ens fa mal la derrota, no ens la traurem mai perquè teníem moltes esperances d’arribar a l’última jornada amb alguna opció d’ascens directe”. Aquesta ha estat la valoració de Company envers el darrer duel dels seus. Ha fet èmfasi en aquest sentit que “tenim una plantilla intel·ligent i madura”, i que al vestidor tothom té molt clar “d’on venim i que som a temps de fer moltes coses”. Això sí, per la via llarga, i dura, el play-off.

“Estem centrats en aquest últim partit perquè a nosaltres ens representa la possibilitat de quedar tercers i, quan això passi, ens focalitzarem en el play-off“, així de segur s’ha expressat l’entrenador dels blaus amb un únic desig: “Arribar en les millors condicions possibles per al primer partit del play-off”. Això computa un aspecte molt evident, que ell mateix ha indicat, perquè en aquest encontre davant la Cultural “tampoc es prendran riscos innecessaris” que posin en perill el bon estat de la plantilla per a l’eliminatòria d’ascens, sempre molt exigent.

Risc zero, però amb garanties

Sobre això últim, ‘Beto’ ha volgut matisar davant la premsa que “s’anirà a Lleó pensant a guanyar, però que això no impliqui llençar-nos pedres sobre la nostra teulada i arriscar a jugadors amb molèsties”. No obstant això, i per a qui tingui dubtes sobre una possible alineació amb suplents, el míster de l’FC Andorra ha especificat que es presentarà dissabte “un equip de garanties”. En aquest sentit, ha contestat que no creu que el xoc servirà per a rotar jugadors, perquè els “ha de beneficiar aquest darrer partit per a treure una victòria que ens afavorirà per al play-off”. Expectatives posades, ara toca respondre a la gespa.