Bartumeu Gabriel puja al podi després de dominar la primera mànega i tancar tercer el segon eslàlom a Storklinten

L’esquí andorrà ha viscut avui una jornada intensa i plena de contrastos, marcada pel podi de Bartumeu Gabriel a Suècia, la participació de Carla Mijares a l’slalom de la Copa del Món disputat a Copper Mountain i l’inici de temporada d’Íria Medina a la Copa d’Europa.
A Storklinten (Suècia), Bartumeu Gabriel ha tornat a demostrar el seu bon estat de forma amb una tercera posició en el segon eslàlom FIS. L’andorrà ha estat capaç de guanyar la primera mànega i situar-se al capdavant amb 31 centèsimes d’avantatge. Però una segona baixada complicada l’ha relegat a l’11è millor temps parcial, deixant-se 82 centèsimes respecte al guanyador del dia, l’islandès Gauti Gudmundsson.
Malgrat això, el temps final d’1.31.12 li ha valgut un meritori tercer lloc i uns valuosos 26.38 punts FIS, molt a prop dels seus actuals 22.94. Els seus companys d’equip també han estat presents entre els 20 millors: Àlex Rius, 14è a +2.03, i Xavier Cornella, 16è a +2.10.
Unes hores més tard i als Estats Units, Carla Mijares ha completat la primera mànega de l’eslàlom de la Copa del Món disputat a Copper Mountain (EUA), marcant un temps de 59.58 (+6.64) que l’ha situat en la 47a posició. El resultat no ha estat suficient per accedir a la segona mànega, reservada a les 30 millors. Mijares ha fet un bon inici de cursa, amb parcials competitius en els primers dos sectors (31a en tots dos). No obstant això, la tricolor ha comès un error en el tram final que li ha fet perdre un temps valuós. Les dades oficials ho reflecteixen amb una clara caiguda en el ritme: +1.96 al sector 3 i +2.82 al sector 4, que l’han despenjat fins a la 40a plaça.ot i l’errada, la corredora ha sabut mantenir-se sobre els esquís i completar la baixada, un factor positiu en una disciplina tan exigent com l’slalom i en un circuit de màxim nivell com la Copa del Món.
Per la seva banda, Íria Medina ha començat avui el seu camí a la Copa d’Europa a Zinal (Suïssa), on afronta dues jornades de gegant després d’una pretemporada intensa. Acompanyada pel tècnic Ibon Mintegui, Medina busca transformar hores d’entrenament en resultats en un inici de curs que també la portarà a Mayrhofen el cap de setmana, amb un gegant dissabte i un eslàlom diumenge.
Debuts i millores de punts en el grup EEBE U19
El grup EEBE U19 ha tingut també una jornada de treball a Passo Monte Crocce, on els joves busquen millorar punts o, en el cas dels debutants, començar a construir la seva trajectòria FIS. Jan de Visa, esquiador de segon any, anava 13è a la primera mànega, però un enforquillament a l’entrada del mur l’ha deixat fora.
Entre els debutants, Àlex Comellas ha firmat una 36a posició amb 106.14 punts FIS —la seva segona referència internacional després dels 94.52 de Xile—, i Èric Guimerà ha estat 42è amb 122.26 punts, que complementaran els seus 68.39 xilens.
El tècnic Dídac González ha destacat la bona feina de tots dos sortint des de darrere i gestionant forats complexos en pista. A la cursa femenina, Isabella Pérez ha estat a punt d’un bon resultat després d’una primera mànega brillant (13a), però ha quedat fora a tres portes del final de la segona.