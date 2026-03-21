Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Gabriel, aquesta setmana al gegant NC de Pozza. | Skilv
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Bartumeu Gabriel acaba 27è a l’eslàlom de Pozza di Fassa en una jornada discreta per als equips andorrans

Els nacionals no brillen en les cites internacionals amb Rius i Cornella fora a la primera mànega i Caminal 36a al supergegant de Saalbach

Els equips nacionals d’esquí alpí han tingut aquest dissabte doble cita internacional amb presència a Itàlia i Àustria, en una jornada marcada per resultats discrets. A Pozza di Fassa, en l’eslàlom corresponent als Campionats Nacionals absoluts de Letònia, Bartumeu Gabriel ha finalitzat en 27a posició amb un temps d’1.28.07, a 2.14 del vencedor, el francès Theo Lopez (1.25.93). Àlex Rius i Xavier Cornella, per la seva banda, no han pogut completar la primera mànega.

En categoria femenina, Jordina Caminal ha estat 36a en el supergegant de les finals de la Copa d’Europa de velocitat disputades a Saalbach (Àustria). L’andorrana ha aturat el cronòmetre en 1.24.41, a 5.08 de la guanyadora, l’austríaca Nadine Fest (1.19.33), i s’ha quedat a 0.84 de la 30a posició, marcada per la noruega Felin Borge-Andersen. Caminal, qui sortia amb el dorsal 40, ha estat 38a al primer sector (+1.15) i 39a al segon (+3.66), abans de creuar la línia d’arribada amb un +5.08 final.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu