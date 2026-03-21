Bartumeu Gabriel acaba 27è a l’eslàlom de Pozza di Fassa en una jornada discreta per als equips andorrans

Els equips nacionals d’esquí alpí han tingut aquest dissabte doble cita internacional amb presència a Itàlia i Àustria, en una jornada marcada per resultats discrets. A Pozza di Fassa, en l’eslàlom corresponent als Campionats Nacionals absoluts de Letònia, Bartumeu Gabriel ha finalitzat en 27a posició amb un temps d’1.28.07, a 2.14 del vencedor, el francès Theo Lopez (1.25.93). Àlex Rius i Xavier Cornella, per la seva banda, no han pogut completar la primera mànega.
En categoria femenina, Jordina Caminal ha estat 36a en el supergegant de les finals de la Copa d’Europa de velocitat disputades a Saalbach (Àustria). L’andorrana ha aturat el cronòmetre en 1.24.41, a 5.08 de la guanyadora, l’austríaca Nadine Fest (1.19.33), i s’ha quedat a 0.84 de la 30a posició, marcada per la noruega Felin Borge-Andersen. Caminal, qui sortia amb el dorsal 40, ha estat 38a al primer sector (+1.15) i 39a al segon (+3.66), abans de creuar la línia d’arribada amb un +5.08 final.