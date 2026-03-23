Áron Yaakobishvili podria debutar amb la selecció absoluta d’Hongria i Minsu és citat amb la sub23 de Corea del Sud

L’FC Andorra torna a tenir representació internacional durant aquesta finestra de seleccions. Aquesta vegada amb Áron Yaakobishvili, qui podria debutar amb l’absoluta d’Hongria, i Minsu, qui ha estat citat amb la sub23 de Corea del Sud. Qui no anirà amb el seu combinat aquesta vegada és l’equatoguineà Jesús Owono.
El primer disputarà dos amistosos, contra Eslovènia el 28 de març i davant Grècia el 31. Així, podria fer el seu debut absolut després de ser un recurrent a les inferiors hongareses, des de la sub17 fins a la sub21. Per la seva part, Minsu també podria fer la seva primera aparició amb la sub23 del seu país, que s’enfrontarà primer contra la sub21 del Japó el dia 29 de març i dos dies després contra els Estats Units.
Així doncs, cap dels dos estarà disponible per a Carles Manso de cara al partit d’aquest diumenge contra la Cultural Lleonesa, ni pel de dimecres vinent contra el Màlaga.