Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Minsu, dissabte passat contra l'Eibar. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol

Áron Yaakobishvili podria debutar amb la selecció absoluta d’Hongria i Minsu és citat amb la sub23 de Corea del Sud

Cap dels dos estarà disponible de cara al partit d'aquest diumenge contra la Cultural Lleonesa ni pel de dimecres vinent contra el Màlaga

L’FC Andorra torna a tenir representació internacional durant aquesta finestra de seleccions. Aquesta vegada amb Áron Yaakobishvili, qui podria debutar amb l’absoluta d’Hongria, i Minsu, qui ha estat citat amb la sub23 de Corea del Sud. Qui no anirà amb el seu combinat aquesta vegada és l’equatoguineà Jesús Owono.

El primer disputarà dos amistosos, contra Eslovènia el 28 de març i davant Grècia el 31. Així, podria fer el seu debut absolut després de ser un recurrent a les inferiors hongareses, des de la sub17 fins a la sub21. Per la seva part, Minsu també podria fer la seva primera aparició amb la sub23 del seu país, que s’enfrontarà primer contra la sub21 del Japó el dia 29 de març i dos dies després contra els Estats Units.

Així doncs, cap dels dos estarà disponible per a Carles Manso de cara al partit d’aquest diumenge contra la Cultural Lleonesa, ni pel de dimecres vinent contra el Màlaga.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu