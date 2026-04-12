  Arnau Soldevila, durant la prova. | FAM
El Periòdic d'Andorra
Muntanyisme

Arnau Soldevila entra dins el top30 de la Calamorro Skyrace i Ricard Tenza s’hi queda a res per molèsties al turmell

La pròxima cita de la Federació Andorrana de Muntanyisme serà a la Mathesyns Skyrace a França, el 3 de maig, on s'afegirà Samu Ponce

Benalmádena ha acollit la segona prova del circuit mundial Merrell Skyrunner, la Calamorro Skyrace –30 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu–. Hi han pres part els corredors de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) Arnau Soldevila i Ricard Tenza, amb el primer entrant al top30 i l’altre a punt, si no arriba a ser per unes molèsties al turmell.

Anant al grup capdavanter durant bona part de la cursa, Soldevila ha vist com a partir de les dues hores i mitja de cursa el seu rendiment disminuïa. Malgrat això, un temps de 3:24’13 el feia entrar en 26a posició. Per la seva part, Tenza, qui debutava en una World Series com a integrant de l’equip nacional de la federació, ha notat molèsties al turmell des de l’inici. Sent molt conservador, ha travessat la meta amb molt dolor i un crono de 3:36’07 per ser finalment 34è

Amb tot, Soldevila ha reconegut haver gaudit, tot i que amb la voluntat de fer un pas endavant quant a la baixada de ritme: “A continuar treballant”. “Estic convençut que puc estar molt més endavant, esperem que així sigui a la pròxima cursa”, ha assenyalat Tenza. La propera cita serà a la Mathesyns Skyrace a França, el 3 de maig, on s’afegirà Samu Ponce.

