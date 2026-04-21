Arinsal acull la ‘Road Race & Baggers’ per dinamitzar el poble en temporada baixa i impulsar l’oferta esportiva

Arinsal acollirà de l’1 al 3 de maig la primera edició de la Road Race & Baggers Arinsal, un nou esdeveniment vinculat al món de les dues rodes que neix amb la voluntat de dinamitzar el poble en temporada baixa i potenciar l’oferta esportiva relacionada amb la muntanya i l’aire lliure. La consellera de Dinamització i Esports del Comú de la Massana, Bet Rossell, ha destacat que “Arinsal s’està convertint en un punt de trobada per als amants de l’esport a l’aire lliure, en totes les seves modalitats. Això té un gran valor tant per a la dinamització comercial com per a la posada en valor del poble com a destinació esportiva”.
La Road Race d’Arinsal serà la primera prova del Campionat d’Andorra de Road Races, organitzat per la Federació Andorrana de Motociclisme, i es disputarà en la modalitat de regularitat. La competició constarà de tres pujades: una de reconeixement i dues de cursa, pensades perquè els participants gaudeixin de la pujada d’Arinsal amb el màxim nivell de seguretat. En aquest context, el pilot i assessor esportiu Ruben Xaus, ha explicat que la cita inclourà una concentració de motos Baggers, motocicletes dissenyades per viatjar, amb maletes laterals, però preparades també per a la competició.
Per la seva banda, el secretari de la Federació Andorrana de Motociclisme, Michel Moliné, ha remarcat que es tracta d’una cursa de regularitat oberta a tot tipus de motocicletes de sèrie, incloses les Baggers, ja que no és una prova de velocitat punta. “Pot participar-hi qualsevol moto que compleixi la normativa, fet que permet obrir la competició a perfils de pilots molt diversos i fomentar la participació”, ha assenyalat. L’esdeveniment està concebut com una cita festiva i esportiva alhora, amb voluntat d’incentivar l’ús responsable de les dues rodes, promoure la passió pel motociclisme i oferir una experiència segura tant per als participants com per al públic.