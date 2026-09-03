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  • Fenés, en una imatge d'arxiu. | FAA
Pol Forcada Quevedo
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Atletisme - Olimpisme

Ariadna Fenés tanca el camí andorrà als Jocs del Mediterrani de Tàrent amb una 10a plaça a la mitja marató femenina

La victòria ha estat per a la marroquina Fatima Ezzahra, qui s’ha imposat amb un temps d’1:09:59, la qual cosa suposa el nou rècord de la competició

Ariadna Fenés ha estat l’última representant de l’atletisme andorrà a entrar en competició als Jocs del Mediterrani de Tàrent. La tricolor ha disputat aquest dijous la mitja marató femenina, prova que ha clos en 10a posició registre d’1:20:05, a poc més de 10 minuts de la vencedora.

En aquest sentit, la victòria ha estat per a la marroquina Fatima Ezzahra Birdaha, qui s’ha imposat amb un temps d’1:09:59, nou rècord de la competició. La plata ha estat per a l’eslovena Klara Lukan (1:11:22), mentre que la croata Matea Parlov Kostro (1:11:58) ha completat el podi.

Nahuel Carabaña finalitza en novè lloc la final dels 3.000 metres obstacles dels Jocs del Mediterrani de Tàrent

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