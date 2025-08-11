Ares Masip considera una “petita victòria” la sanció al ciclista que la va agredir sexualment a la Copa del Món

La ciclista resident amb llicència andorrana Ares Masip ha anunciat aquest dilluns que la Unió Ciclista Internacional (UCI) ha sancionat amb dotze mesos sense llicència el corredor que va agredir sexualment d’ella durant una Copa del Món.
En un vídeo publicat a Instagram, Masip ha explicat que la decisió arriba després de completar totes les fases del protocol intern de la UCI i de l’organitzador de la prova, que han inclòs entrevistes amb les dues parts, presentació de proves, declaracions de testimonis i d’altres víctimes. “Malauradament, no és el primer abús en el ciclisme, però sí el primer ciclista sancionat per aquest motiu per part de la UCI”, ha destacat.
Nou mesos després de la seva denúncia pública i judicial, la corredora reconeix que el camí ha estat “difícil”, però veu en aquesta resolució un pas endavant: “És una petita victòria que em dona força per continuar. Tant de bo serveixi per crear un espai més digne i més segur”. També ha subratllat que el procés judicial continua obert i que no farà “cap pas enrere” després d’haver trencat el silenci.
Els fets que ara han derivat en sanció es remunten a més d’un any enrere, quan Masip va ser víctima d’un abús sexual per part d’un altre corredor en plena competició internacional. Al desembre del 2024, la seva denúncia va provocar una onada de reaccions, entre elles la de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), que va mostrar el seu suport incondicional a la ciclista i va anunciar l’elaboració d’un protocol específic contra l’assetjament i l’abús sexual. La presidenta, Carolina Poussier, va qualificar aleshores els fets de “completament intolerables” i va reclamar que els responsables “rebin el càstig que mereixen”.