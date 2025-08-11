Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ciclista, Ares Masip. | @ares_masip
El Periòdic d'Andorra
Cas d'agressió sexual

Ares Masip considera una “petita victòria” la sanció al ciclista que la va agredir sexualment a la Copa del Món

La suspensió és de dotze mesos sense llicència, mentre que Masip confia en el procés judicial tenint clar que "no faré cap pas enrere"

La ciclista resident amb llicència andorrana Ares Masip ha anunciat aquest dilluns que la Unió Ciclista Internacional (UCI) ha sancionat amb dotze mesos sense llicència el corredor que va agredir sexualment d’ella durant una Copa del Món.

En un vídeo publicat a Instagram, Masip ha explicat que la decisió arriba després de completar totes les fases del protocol intern de la UCI i de l’organitzador de la prova, que han inclòs entrevistes amb les dues parts, presentació de proves, declaracions de testimonis i d’altres víctimes. “Malauradament, no és el primer abús en el ciclisme, però sí el primer ciclista sancionat per aquest motiu per part de la UCI”, ha destacat.

Nou mesos després de la seva denúncia pública i judicial, la corredora reconeix que el camí ha estat “difícil”, però veu en aquesta resolució un pas endavant: “És una petita victòria que em dona força per continuar. Tant de bo serveixi per crear un espai més digne i més segur”. També ha subratllat que el procés judicial continua obert i que no farà “cap pas enrere” després d’haver trencat el silenci.

Els fets que ara han derivat en sanció es remunten a més d’un any enrere, quan Masip va ser víctima d’un abús sexual per part d’un altre corredor en plena competició internacional. Al desembre del 2024, la seva denúncia va provocar una onada de reaccions, entre elles la de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), que va mostrar el seu suport incondicional a la ciclista i va anunciar l’elaboració d’un protocol específic contra l’assetjament i l’abús sexual. La presidenta, Carolina Poussier, va qualificar aleshores els fets de “completament intolerables” i va reclamar que els responsables “rebin el càstig que mereixen”.

Comparteix
Notícies relacionades
Menys detencions per alcohol però més sancions administratives en la campanya d’estiu del 2025
La responsabilitat de tots davant el risc d’incendi
Els centres de dia de la Creu Roja superen el 70% d’ocupació però mantenen una trentena de places lliures

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Andorra debuta a l’Europeu sub-14 de petits estats amb victòria de Blasi, mentre que Marijuan jugarà pels classificatoris
  • Esports
El BC Morabanc Andorra tanca la plantilla 2025-2026 amb l’incorporació de l’aler pivot Yves Pons
  • Esports
Acord entre l’FC Andora i la UD Logroñés per la cessió de Berto Rosas qui continuarà a Segona RFEF un any més
Publicitat
Entrevistes esportives
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu