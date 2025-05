Automobilisme

Andorra entra per primera vegada en els principals òrgans de govern de la mobilitat mundial de la FIA

El Principat ha estat escollit per participar-hi en la legislatura actual, i serà amb David Fraissinet com a representant de l’Automòbil Club d’Andorra

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha accedit, per primera vegada, al World Council for Automobile Mobility and Tourism (WCAMT) i al Management Council de la Regió I de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), dues plataformes estratègiques de debat i presa de decisions pel que fa al futur de la mobilitat. “Es tracta d’un pas històric que reforça el posicionament internacional de l’ACA i que, alhora, consolida la presència d’Andorra en els espais on es defineixen les polítiques globals de mobilitat, de turisme i d’innovació”, han citat des de l’ens.

Entrant al detall, el WCAMT té com a missió definir les polítiques i les estratègies globals per fomentar una mobilitat segura, sostenible, inclusiva i digitalitzada, amb una visió a llarg termini. Està integrat per representants amb dret propi i membres electes procedents dels clubs d’arreu el món. Així doncs, en la legislatura actual (2025-2029), el Principat ha estat escollit per a participar-hi, i David Fraissinet és qui representarà l’ACA. D’altra banda, el Management Council de la Regió I és l’òrgan executiu i operatiu de la FIA a Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.