  • Mari Martínez al primer lloc del podi, celebrant l'or. | ATIDA
Cita internacional

Andorra enceta la seva participació en els Jocs Mundials de Trasplantats de Dresden amb un or en contrarellotge

Mari Martínez puja al primer caixó del podi en la categoria femenina de 30 a 39 anys, a més de ser tercera de la classificació general femenina

La delegació andorrana als Jocs Mundials de Trasplantats, que per primera vegada compta amb tres representants, ha estrenat la seva participació amb molt bons resultats en la primera jornada de ciclisme disputada aquest dimarts a Dresden (Alemanya). En concret, en la prova de contrarellotge, Mari Martínez ha aconseguit la medalla d’or en la categoria femenina de 30 a 39 anys, i a més ha fet podi com a tercera de la classificació general femenina. “He donat tot el que he pogut, m’he sentit forta i molt satisfeta amb el resultat”, ha declarat emocionada.

El seu company d’equip, Kiko Castillo, ha completat la seva cursa amb una 12a posició en una prova que molts participants “han qualificat d’exigent i alhora espectacular pel recorregut i l’ambient viscut”, segons han esmentat en un comunicat. Tots dos ciclistes han estat trasplantats de ronyó, i que en el cas de Martínez repeteix l’experiència dels Jocs després de la seva participació a Newcastle 2019, mentre que per a Castillo ha estat el seu debut.

Les competicions continuaran demà amb la segona jornada de ciclisme i el dijous amb la prova de dards, la qual compta amb el tercer tricolor, Toni Gamero, trasplantat de medul·la òssia a causa d’una leucèmia. La cloenda de l’esdeveniment tindrà lloc el dissabte.

Cal recordar que, amb motiu de la cita, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha produït una línia d’equipació esportiva formada per mallot i culot ciclista, una samarreta i un polo. Tots els articles ja estan a la venda i es poden demanar a info@atida.ad. En aquest sentit, els beneficis es destinaran íntegrament a impulsar projectes de sensibilització arreu del país i a continuar donant suport als pacients trasplantats i a les seves famílies.

La delegació andorrana que pren part a la cita. | ATIDA

