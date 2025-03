Futbol - Cita internacional

Andorra enceta la fase de classificació per al Mundial amb una derrota per la mínima davant Letònia (0-1)

Un solitari gol de Dario Šits a l'inici de la segona meitat, de córner, condemna els homes de Koldo Álvarez de Eulate

Andorra ha encetat aquesta nit la fase de classificació per al Mundial del 2026 sense complir l’objectiu que Koldo Álvarez de Eulate va comentar ahir que tenien per aquest matx: puntuar. Així, la selecció nacional ha caigut per la mínima contra Letònia després d’una bona primera meitat que ha acabat sense gols.

Tal com també va dir el seleccionador, els tricolor s’han fet forts en defensa per a després créixer. Han estat ben plantats al darrere, deixant als visitants portar la iniciativa, els quals no han trobat espais ni han acabat de concretar cap acció més enllà de tres quarts. La primera s’ha fet esperar fins passat el quart d’hora (17′), quan d’una combinació per la banda dreta entre Dmitrijs Zelenkovs i Roberts Savaļnieks ha acabat amb una centrada d’aquest darrer a l’interior de l’àrea, la qual ha arribat a Andrejs Cigaņiks. El lateral esquerre l’ha rematat de primeres a l’altura del punt de penal, però s’ha topat amb un Biel Borra que s’ha llançat per terra per evitar el perill.

La pròxima ocasió del matx ha estat la primera dels del Koldo Álvarez de Eulate, just a la mitja hora. Aron Rodrigo, debutant i sent un dels destacats dels pirenaics, s’ha desfet del seu parell per passar l’esfèrica a Marc Pujol, qui l’ha deixat per a Pau Babot a la frontal. El migcampista del Hanauer SC 1960, conjunt de la Verbandsliga Hessen-Süd alemanya, ha xutat de primeres per sobre la porteria defensada per Krišjānis Zviedris. Un minut després, Cigaņiks ha recuperat la pilota per sortir al contracop. Ha fet una passada en profunditat per a Vladislavs Gutkovskis, qui s’ha internat a l’àrea, però ha acabat rematant molt fluix i massa escorçat, apareixent Iker Álvarez per aturar.

Abans de tancar els primers 45 minuts, una acció per a cada combinat. La primera ha estat per als de Paolo Nicolato (43′) amb un llançament directe de falta de Savaļnieks que ha sortit fregant el pal, mentre que la segona ha estat per a un Marc Pujol a qui li ha sortit una centrada-xut des de molt lluny que ha acabat al travesser per després sortir fora.

Pau Babot en una acció amb Vladislavs Gutkovskis. | FAF / @m4rv_d3sign

A la represa, els locals han donat una passa endavant en els primers instants, tenint més protagonisme, traduït en un pèl més de possessió. Però els ha durat poc. Als tres minuts de joc, Savaļnieks ha tret un córner bombejat que Dario Šits, qui just ha entrat a la segona part, ha rematat de cap per fer pujar l’únic gol de la nit.

La diana ha servit als letons per tornar al guió original, però amb els pas dels minuts s’ha anat diluint i el xoc ha acabat sent de tu a tu. En tota la segona meitat, però, els tricolor només han fet un xut a porteria (73′), tot i haver gaudit d’alguna arribada que altra. Obra de ‘Berto’ Rosas, el davanter de l’FC Andorra cedit a l’Atlètic Balears ha provat amb un xut des de la frontal que ha sortit fluix i centrat perquè el porter rival aturés sense problemes.

Ha estat en els minuts finals que els pirenaics han arribat de forma més seguida, principalment amb centrades. Les dues més clares, d’un córner servit per Joan Cervós que Ian Olivera, de cap, ha creuat de més (84′), i d’una pentinada de Marc Vales a passada de Moi San Nicolás (89′) que Zviedris ha rebut a les mans. Al final, el 0-1 al marcador.

A la resta del grup K, Anglaterra s’ha imposat 2-0 a Albània, pròxim rival d’Andorra –dilluns a les 20.45 hores–, per col·locar-se en primera posició, seguida de Letònia, totes dues amb tres punts. Sèrbia ha descansat aquesta jornada.