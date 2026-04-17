Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Aquesta cita forma part del procés formatiu de les dues parelles.
El Periòdic d'Andorra
Dues parelles U19 en acció

Andorra competeix amb dues parelles U19 a la jornada clau de la Lliga d’Hivern de vòlei platja

Claret i Bartolomé, i Mariño amb Martinho, participen a Premià de Dalt per continuar creixent i preparar els objectius internacionals de la temporada

La Federació Andorrana de Voleibol participarà aquest cap de setmana en la jornada 6 de la Lliga d’Hivern de vòlei platja, que es disputa a Beach Sports Catalunya, a Premià de Dalt, amb representació en categoria U19 tant femenina com masculina.

En categoria femenina, la parella formada per Judit Claret i Candela Bartolomé afronta una nova jornada amb l’objectiu de continuar sumant experiència competitiva dins del circuit català. Paral·lelament, en categoria masculina, Jan Mariño i Marc Martinho tornaran a la sorra amb la voluntat de consolidar el seu creixement i mantenir-se competint al màxim nivell.

La cita permet sumar experiència competitiva i consolidar el desenvolupament de joves talents dins el circuit català de vòlei platja

Aquesta cita forma part del procés formatiu de les dues parelles, que utilitzen aquest tipus de competicions per evolucionar en situacions reals de partit i reforçar el treball conjunt. La participació a la Lliga d’Hivern esdevé així una oportunitat per continuar desenvolupant automatismes i millorar el rendiment dins del circuit.

Tot i les dificultats que comporta no poder entrenar en condicions de platja durant tot l’any, els esportistes treballen altres aspectes determinants com la gestió dels nervis i la cohesió d’equip, elements clau en competició.

La jornada es presenta com una nova oportunitat per seguir creixent dins el panorama del vòlei platja formatiu i continuar preparant els principals objectius internacionals de la temporada, entre els quals destaca la participació en competicions europees durant l’estiu.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu