Andorra competeix amb dues parelles U19 a la jornada clau de la Lliga d’Hivern de vòlei platja

La Federació Andorrana de Voleibol participarà aquest cap de setmana en la jornada 6 de la Lliga d’Hivern de vòlei platja, que es disputa a Beach Sports Catalunya, a Premià de Dalt, amb representació en categoria U19 tant femenina com masculina.
En categoria femenina, la parella formada per Judit Claret i Candela Bartolomé afronta una nova jornada amb l’objectiu de continuar sumant experiència competitiva dins del circuit català. Paral·lelament, en categoria masculina, Jan Mariño i Marc Martinho tornaran a la sorra amb la voluntat de consolidar el seu creixement i mantenir-se competint al màxim nivell.
La cita permet sumar experiència competitiva i consolidar el desenvolupament de joves talents dins el circuit català de vòlei platja
Aquesta cita forma part del procés formatiu de les dues parelles, que utilitzen aquest tipus de competicions per evolucionar en situacions reals de partit i reforçar el treball conjunt. La participació a la Lliga d’Hivern esdevé així una oportunitat per continuar desenvolupant automatismes i millorar el rendiment dins del circuit.
Tot i les dificultats que comporta no poder entrenar en condicions de platja durant tot l’any, els esportistes treballen altres aspectes determinants com la gestió dels nervis i la cohesió d’equip, elements clau en competició.
La jornada es presenta com una nova oportunitat per seguir creixent dins el panorama del vòlei platja formatiu i continuar preparant els principals objectius internacionals de la temporada, entre els quals destaca la participació en competicions europees durant l’estiu.