Altés, Arimany, Vilella i Catasus, nous campions de trial d’Andorra, en les seves respectives categories

El Campionat de Trial d’Andorra va posar punt final aquest cap de setmana amb la celebració del Trial de Bixessarri, que va servir per proclamar els nous campions del país en les diferents categories.
Quim Altés (vermell), Quim Arimany (blau), Salvador Vilella (verd) i Miquel Catasús (groc) s’han endut els títols de la temporada 2025 després d’una vuitena prova marcada per la meteorologia. Tot i que la pluja no va arribar a descarregar, les condicions del terreny van obligar els pilots a esforçar-se al màxim per mantenir el control de les seves motos.
Pel que fa als resultats finals, en categoria vermell, Altés va confirmar el títol amb 151 punts, per davant de Valentí Cristina, segon amb 135, i d’Edgar Garcia, tercer amb 111.
En categoria blau, Quim Arimany va ser el millor amb 163 punts, seguit de prop per Xavier Cristina amb 151, mentre que Marc Font va tancar el podi amb 115. La categoria verd va estar dominada clarament per Salvador Vilella, que amb 185 punts va superar àmpliament Alex Lladó (106) i Ramon Sucarrat (103). Finalment, en categoria groc, el campionat va ser per a Miquel Catasús, que amb 100 punts va deixar enrere Josep Lluís Marco, segon amb 60, i Elia Pascuet, tercera amb 25.
Amb aquests resultats, es tanca una temporada intensa i disputada, que ha tornat a demostrar la bona salut del trial al Principat. L’Andorra Trial Club, organitzador de la prova, va tornar a portar el trial nacional a Sant Julià de Lòria, una de les parròquies amb més tradició en aquesta disciplina.